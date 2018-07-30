السیسی به بحث و جدلها درباره معامله قرن پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمود اسماعیل نماینده پارلمان مصر اعلام کرد: مواضع روز گذشته السیسی درباره معامله قرن به بحث و جدل ها در این باره پایان داد.

وی افزود: مواضع السیسی بهترین دلیل بر این است که معامله قرن نزد مصر جایی ندارد و بحث و جدلها درباره آن پایان یافت. اینکه سیسی بیان کرد که مصر بر تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید دارد و این با اخبار منتشر شده درباره اینکه مصر از قدس دست شسته است و آنچه درباره معامله قرن و نقش مصر در آن گفته شده، در تضاد است.

اسماعیل تاکید کرد: موضع مصر درباره فلسطین ثابت است و تغییر نکرده است. مصر حامی حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل در داخل اراضی۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است. مصر از حمایت ملت فلسطین دست برنداشته است و حمایت همه جانبه ای از آن انجام می دهد.

شایان ذکر است که السیسی روز گذشته گفته بود که موضع مصر درباره فلسطین غیرقابل تغییر است و قاهره حامی تشکیل کشور مستقل فلسطین براساس اراضی ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است. وی اعلام کرده بود که بحث معامله قرن بیشتر رسانه ای است تا سیاسی.