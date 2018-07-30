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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۸

نماینده پارلمان مصر بیان کرد؛

السیسی به بحث و جدلها درباره معامله قرن پایان داد

السیسی به بحث و جدلها درباره معامله قرن پایان داد

نماینده پارلمان مصر اعلام کرد: مواضع روز گذشته السیسی درباره معامله قرن به بحث و جدل ها در این باره پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمود اسماعیل نماینده پارلمان مصر اعلام کرد: مواضع روز گذشته السیسی درباره معامله قرن به بحث و جدل ها در این باره پایان داد.

وی افزود: مواضع السیسی بهترین دلیل بر این است که معامله قرن نزد مصر جایی ندارد و بحث و جدلها درباره آن پایان یافت. اینکه سیسی بیان کرد که مصر بر تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید دارد و این با اخبار منتشر شده درباره اینکه مصر از قدس دست شسته است و آنچه درباره معامله قرن و نقش مصر در آن گفته شده، در تضاد است.

اسماعیل تاکید کرد: موضع مصر درباره فلسطین ثابت است و تغییر نکرده است. مصر حامی حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل در داخل اراضی۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است. مصر از حمایت ملت فلسطین دست برنداشته است و  حمایت همه جانبه ای از آن انجام می دهد.

شایان ذکر است که السیسی روز گذشته گفته بود که موضع مصر درباره فلسطین غیرقابل تغییر است و قاهره حامی تشکیل کشور مستقل فلسطین براساس اراضی ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است. وی اعلام کرده بود که بحث معامله قرن بیشتر رسانه ای است تا سیاسی.

کد مطلب 4361319

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