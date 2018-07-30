لاریجانی جان باختن تعدادی از مردم یونان در آتش سوزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به نیکلاس ووتیس رئیس پارلمان یونان، جان باختن تعدادی از مردم یونان در حادثه آتش سوزی در جنگل های حومه آتن را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

جناب آقای نیکلاس ووتسیس

رئیس محترم پارلمان یونان

عالیجناب

با تأثر فراوان از وقوع حادثه آتش‌سوزی در جنگل‌های حومه آتن و جان باختن و جراحت جمعی از مردم مطلع شدم. وقوع این حادثه تلخ را به جنابعالی، اعضای پارلمان، دولت و ملت جمهوری یونان تسلیت می‌گویم.

ضمن ابراز همدردی با بازماندگان غفران و رحمت الهی را برای جانباختگان و شفای عاجل مجروحان را مسئلت می‌نمایم.

فرصت را مغتنم شمرده توفیق ، تندرستی و سربلندی برای جنابعالی، نمایندگان محترم پارلمان، ملت و دولت کشور دوست جمهوری یونان آرزومندم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی