آمریکا استقرار پهپادهای رزمی در نیجر را مورد تأیید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل نیوز آسیا، آمریکا رسماً استقرار پهپادهای مسلح خود در نیجر را تأیید کرد.

ارتش آمریکا امروز دوشنبه در این خصوص اعلام کرد که استقرار پهپادهای رزمی این کشور در نیجر به دنبال کسب مجوز از کشور آفریقائی مذکور در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بوده است.

بر این اساس، پیش از این تاریخ پهپادهای رزمی آمریکا تنها برای مأموریت های شناسائی در نیجر مورد استفاده قرارمی گرفت.

در حالیکه آمریکا مدعی است استقرار پهپادهای رزمی خود به منظور مقابله با گروه‌های تروریستی در غرب آفریقا به کار می رود،کارشناسان امر معتقدند این حضور تنها برای گسترش نفوذ واشنگتن در آفریقا و رقابت با چین در این قاره به شمار می آید.