به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، غلامرضا جمالی‌زاده از اجرای تئاتر صحنه‌ای «رؤیای دموکراسی» به نویسندگی رضا آشفته و کارگردانی زهیر کزازی، نمایش «من منم داد نزن» به نویسندگی و کارگردانی امیر بیگی و نمایش «من زنده‌ام» به کارگردانی مهدی روزبهانی در ملایر خبر داد.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر بیان کرد: موضوع نمایش «رؤیای دموکراسی» حمله آمریکا به عراق است که در این نمایش، اعزام اجباری یک سرباز آمریکایی به عراق که به دلیل سرپیچی از فرمانده خود به زندان می‌افتد و... روایت می‌شود.

وی افزود: در نمایش «رؤیای دموکراسی» علی آقانوری، زهیر کزازی و سارا زند به عنوان بازیگر ایفای نقش دارند.

جمالی‌زاده اضافه کرد: «من منم داد نزن» نیز توسط گروه هنری بازتاب ملایر برای کسب مجوز و حضور در جشنواره تئاتر استان همدان در شهریورماه امسال آماده می شود که در این نمایش محمد اسماعیلی، امیر اسماعیلی و نفیسه موسوی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی گفت: دو نمایش «رؤیای دموکراسی» و «من منم داد نزن» تا ۱۰ مرداد در مرکز آموزش هنر ملایر برای اجرای عمومی به صحنه می‌روند و علاقه‌مندان می‌توانند نمایش «رؤیای دموکراسی» را از ساعت ۱۷ و نمایش «من منم داد نزن» را از ساعت ۱۹ تماشا کنند.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر افزود: «نمایش من زنده‌ام» به نویسندگی و کارگردانی مهدی روزبهانی و بازیگری فروزان حسینی، زهیر کزازی، محمود محمودی، محدثه یاری، پرستو امینی زاده، غزال طالبی، رضا احمدی، امیرحسین حمزه‌لویی و علیرضا رحیمی تا ۱۰ مردادماه از ساعت ۱۲ در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری ملایر برای تماشای عموم همشهریان به اجرا می‌رود.