زمان تردد قطار حومه ای تهران- گرمسار به هر ۱۰ دقیقه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاکری ظهر دوشنبه در حاشیه راه اندازی خط انتقال ریلی یک شرکت در ری در جمع خبرنگاران از انعقاد قرارداد اجرای خط ریلی تهران- پرند خبر داد و گفت: برای تردد افراد از حومه به شهر تهران نیازمند فعال سازی خطوط ریلی هستیم.

وی در ادامه از احداث ۲ خط مجزا برای قطار حومه ای تهران- گرمسار خبر داد و افزود: یک ریل این خط به طور کامل ساخته شده و ریل دوم در حال ساخت است، که تاکنون زیرسازی همه مسیر ۱۱۴ کیلومتری تهران- گرمسار انجام شده و تنها در برخی پل های مسیر در پیشوا و قرچک مشکل داریم.

مدیر عامل راه آهن تهران گفت: در خطوط ریلی حومه ای در نظر داریم، زمان انتظار رسیدن قطار را به ۱۰ دقیقه کاهش دهیم، تا جذابیت برای سفرهای ریلی مردم به تهران ایجاد شود، در خط ریلی تهران- گرمسار که در جنوب شرق پایتخت اجرا می شود، خطوط حومه ای در شهرستان های ری، ورامین، پیشوا و گرمسار اجرا شده اند و در ۳ نقطه با خطوط یک و ۶ و ۳ متروی تهران ایستگاه تبادلی دارد.

شاکری افزود: تبادل خطوط ریلی با ایستگاه مترو شهرری و خط ۱ و ۶ مترو میسر شده و تبادل در ایستگاه جوانمرد قصاب نیز با مترو خواهد داشت و اگر مشکلات حل شود نهایتا تا ۶ ماهه نخست سال آینده این خطوط به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: در یکی از ایستگاه های شهر تهران نیز ایستگاه تبادلی خطوط ریلی با خط ۳ ایجاد خواهد شد و این قطارها با سرعت ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت به طور مستمر در این خطوط به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

مدیرعامل راه آهن تهران به اجرای خطوط ریلی هشتگرد در غرب تهران اشاره کرد و گفت: یکی از خطوط اجرا شده و خط دوم که تا قزوین ادامه خواهد داشت نیز در دست اجرا است.