معیارهای برگرفته از تعالیم دینی راهبرد ناجا درارائه خدمات اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کیومرث عزیزی اظهار داشت:‌ امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی نیاز به هدف مندی در برنامه ریزی ها و بهره گیری صحیح از سرمایه اجتماعی دارد.

وی یکی از مولفه های مهم در جلب اعتماد و تعامل اجتماعی شهروندان با پلیس را در نوع عملکرد کارکنان دانست و افزود: با توجه به نقش بارز حاکمیت یک کشور در تامین امنیت در سطح جامعه، اصلی ترین و اساسی ترین کار ویژه نهادهای اجتماعی، تضمین امنیت در تمامی مولفه های آن است که در مقوله امنیت اجتماعی بخش عمده ای از مسئولیت ها بر اساس قانون بر عهده نیروی انتظامی است.

این مقام ارشد انتظامی استان مرکزی توجه به فرایندهای بنیادی در جلب همراهی شهروندان در مقوله امنیت را مهم برشمرد و گفت:‌ در ماموریت های نیروی انتظامی دستیابی به این مهم در گام نخست در چگونگی ارزیابی مردمی از عملکرد پلیس و انضباط معنوی و ظاهری کارکنان نمود دارد.

عزیزی اظهار داشت:‌ پایه و اساس نیروهای مسلح بر مبنای نظم و انضباط استوار بوده و عدم توجه به امر انضباط، کارآیی یگان ها را با مشکل و رسیدن به اهداف سازمانی را با خلا مواجه می سازد.

وی ادامه داد: کارکنان ناجا به لحاظ مأموریت های ذاتی خاص خود در برقراری نظم اجتماعی، پیوسته در نظر آحاد مردم قرار داشته و نظم و انضباط ظاهری و معنوی آنان نشان دهنده اقتدار و انضباط سازمانی آنها است و از سوی دیگر بی انضباطی و بی نظمی در سازمان ضمن تاثیر سوء در دیدگاه شهروندان نسبت به سازمان، سبب از هم پاشیدگی امور خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان بر نقش آموزش در توسعه و تحکیم مبانی مدنظر تاکید کرد و گفت:‌ آموزش در توسعه و تحکیم مبانی انضباط و آموزش وسیله ای مطلوب در جهت توسعه کارآیی کارکنان و تحقق اهداف سازمانی است و بایستی در تمامی فرایندهای انجام ماموریت بدان توجه و بر حسن اجرای آن نظارت شود.