ضرورت معرفی آثار فلاسفه به جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیریقیداری امروز در آیین گرامیداشت شیخ شهابالدین سهروردی با بیان اینکه دنیای امروز باید با موضوع مهمی چون فلسفه آشنا شود، افزود: برای تحقق این مهم باید موضوع فلسفه را به عنوان پشتوانهای مهم در راستای توسعه تفکر بشری در اولویت همه برنامهها قرار دهیم.
وی با یادآوری اینکه کارگروهی در یونسکو با هدف کمک گرفتن از ۲۴ دستگاه تشکیل شده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که قرار است در آینده نزدیک به انجام برسد، ثبت جهانی دو رویداد و بزرگداشت مهم به نامهای شیخ اشراق و دانشگاه جندیشاپور در یونسکو است که امیدواریم این مهم تا دو سال آینده محقق شود.
نصیریقیداری با بیان اینکه دانشگاههای زنجان و خوزستان در راستای ثبت جهانی این دو رویداد بزرگ، بار سنگینی بر دوش خواهند داشت تا این مهم به سرانجام برسد، ادامه داد: بیشک، ثبت این دو رویداد ارزشمند کار بسیار سخت و سنگینی است که امیدواریم بتوانیم در ثبت جهانی دانشگاه جندیشاپور و شیخ اشراق گامهای موثری برداریم.
این عضو کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ادامه با یادآوری اینکه تا سال ۲۰۱۹ فرصت داریم تا آثار تولید شده پیرامون این دو شخصیت و اثر را به یونسکو گزارش دهیم، اظهار کرد: باید در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برای معرفی این فیلسوف بزرگ و دانشگاه جندیشاپور آثاری را در بخش ساخت فیلم، چاپ کتاب و ثبت آثار و رویدادها به یونسکو گزارش دهیم.
وی با اشاره به اینکه هر پروندهای قادر به این نیست که وارد یونسکو شده و ثبت جهانی شود، افزود: بیتردید برای ثبت جهانی شیخ اشراق و دانشگاه جندیشاپور به واسطه اینکه معیارهای ثبت جهانی سخت و سنگین است، کار دشواری پیش رو داریم.
نصیریقیداری یکی از اقدامات صورت گرفته در کمیته تاریخ تمدن شورای عالی فرهنگی را تصویب بنیاد اشراق عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار زنجان این است که در این راستا اقداماتی را ترجیحا در خود شهر سهرورد شهرستان خدابنده انجام دهند.
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