به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی در بیان جزئیات این حادثه گفت: در سانحه رانندگی که شامگاه روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون بنز در کیلومتر ۱۸ لاین شرقی محور اصفهان- دلیجان رخ داد، یکی از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده جان سپرد و راننده و دیگر سرنشین آن نیز مجروح و به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلوی راننده کامیون عنوان شده است.

کهریزی از رانندگان خواست که با توجه به حجم سنگین بار ترافیکی محورهای مواصلاتی در طول ایام مسافرت های تابستانی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را سر لوحه رانندگی خود قرار داده و از هرگونه عجله و شتاب در هنگام رانندگی که حوادث جبران ناپذیری را برای آنان و دیگران در پی خواهد داشت، خودداری کنند.