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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۲

تشکیل پرونده کیفری برای عاملان آتش‌سوزی در مزارع و مراتع گرمی

تشکیل پرونده کیفری برای عاملان آتش‌سوزی در مزارع و مراتع گرمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی از آتش‌سوزی عمدی در مزارع و مراتع روستایی در گرمی خبر داد و گفت پرونده کیفری علیه متخلفان تحویل مقامات قضایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر آتش سوزی در مزارع و مراتع در روستایی در شهرستان گرمی، مشخص گردید قسمت وسعیی از مزارع و مراتع در اثر آتش سوزی عمدی توسط دو نفر از اهالی محل طعمه حریق شده و آلودگی، تخریب محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده است.

رحمان داداشی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی به لحاظ اثرات مضر و عوارض سوء متعدد بر آب، خاک و آلودگی هوا، پرونده کیفری با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک علیه متخلفان تنظیم و پس از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

داداشی از دوستداران محیط زیست خواست ضمن  رعایت اصول پیشگیری از حریق در مناطق و زیستگاه های شهرستان، هرگونه آتش سوزی را سریعا با شماره ۰۴۵۳۲۶۴۱۱۱۵ به این اداره گزارش دهند.

کد مطلب 4361371

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