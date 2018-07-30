به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر آتش سوزی در مزارع و مراتع در روستایی در شهرستان گرمی، مشخص گردید قسمت وسعیی از مزارع و مراتع در اثر آتش سوزی عمدی توسط دو نفر از اهالی محل طعمه حریق شده و آلودگی، تخریب محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده است.

رحمان داداشی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی به لحاظ اثرات مضر و عوارض سوء متعدد بر آب، خاک و آلودگی هوا، پرونده کیفری با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک علیه متخلفان تنظیم و پس از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

داداشی از دوستداران محیط زیست خواست ضمن رعایت اصول پیشگیری از حریق در مناطق و زیستگاه های شهرستان، هرگونه آتش سوزی را سریعا با شماره ۰۴۵۳۲۶۴۱۱۱۵ به این اداره گزارش دهند.