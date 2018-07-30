به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، صابر سهرابی در نخستین نشست ستاد برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب فارس با تاکید بر برپایی و برنامه ریزی نمایشگاه بزرگ کتاب فارس در سال جاری و بکارگیری رویکردی نو و خلاقانه تر از سالهای گذشته، گفت: درخواست داریم تا نماینده عالی دولت در استان نیز همت گمارند تا با هدایتگری ایشان و همراهی همه نهادهای فرهنگی و بویژه انجمن ناشران و کتابفروشان استان، این رویدار بزرگ فرهنگی برای رونق هر چه بیشتر کتاب و کتابخوانی، با شایستگی لازم برپا گردد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس، در این نشست افزود: امیدواریم همه ارگانها و سازمانهای فرهنگی استان برای همکاری، به میدان آمده و در کنار اداره فرهنگ و ارشاد فارس و بویژه انجمن ناشران و کتابفروشان استان، این رویدار بزرگ فرهنگی را برای رونق هر چه بیشتر کتاب و کتابخوانی، حمایت کنند.

وی بیان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب فارس به عنوان یک رویداد بسیار مهم و تاثیر گذار در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اندیشه است که فقط یک بار اتفاق می افتد و این خود می طلبد تا تنها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس متولی آن نباشد و همه فرمانداران وارگانها، بویژه سازمان های فرهنگی هنری و اجرایی وارد شده و همچنین درخواست داریم تا نماینده عالی دولت در استان نیز همت گمارند تا با هدایتگری لازم، این رویداد را در شان و جایگاه مردم شریف شیراز و فارس و داشته های ادبی و فرهنگی این استان برگزار نماییم.

سهرابی در ادامه افزود: در همین راستا، آسیب شناسی هایی انجام شده و بنا داریم تا امسال شهرستانهای فارس با تمام داشته های فرهنگی، ادبی و هنری، را داشته باشیم و توجه به کیفی سازی و حضور موثر ناشران نیز درنظر گرفته شود و به واسطه تازه های کتاب، ترتیبی اتخاذ گردد تا حقوق شهروندی و امکان مطالعه و دسترسی به کتاب و آثار بروز چاپ شده نیز میسر واقع شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس از برون سپاری برنامه های اجرایی نمایشگاه امسال به انجمن ناشران و کتاب فروشان استان خبر داد و افزود: این انجمن با توجه به تجربه سال گذشته، می تواند در کنار ستاد و کمیته های مربوطه؛ فضایی فرهنگی و مناسب برای دوست داران و اندیشمندان حوزه کتاب، بوجود آورد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با تقدیر از همراهی و حضور هیات مدیره انجمن ناشران و کتاب فروشان استان در این نشست بیان داشت: دهه اول آذر ماه سالجاری میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب فارس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی در شهرک گلستان خواهیم بود و بنا داریم تا با توجه به داشته های فرهنگی استان فارس، مدت برپایی نمایشگاه یاد شده را با رایزنی های لازم، بیشتر از سالهای گذشته نمایم.

در پایان این نشست سهرابی گفت: بزودی اداره انجمن های فرهنگ، ادبی و هنری در ساختمان شماره ٢ فرهنگ و ارشاد فارس واقع در کوی زهرا آغاز به کار می کند و این انجمن ها در برپایی نمایشگاه کتاب امسال نیز همراهی موثری خواهند داشت و در ادامه نیز داریوش نوید گویی مدیر انتشارات نوید، ناشر برتر کشوری و عضو هیات مدیره انجمن ناشران و کتاب فروشان استان از راه اندازی اتحادیه ناشران کشوری خبر داد و اعلام کرد که این مهم بزودی رسما از طرف مسئولان کشوری اعلام خواهد شد.