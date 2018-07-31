به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در نشست مشترک با سفیر ترکمنستان، اظهار کرد: به منظور تقویت مبادلات فرهنگی، تجاری، هنری، توریستی و ورزشی بین دو استان گلستان و بالکان کشور ترکمنستان و همچنین تبادل نظر درباره موضوعاتی نظیر گمرک، حمل ونقل ریلی، صدور ویزای تجاری و مسافرتی، گرگان و بالکان آباد به منظور گسترش روابط فرهنگی و مدیریت شهری خواهرخوانده می شوند.

وی باتاکید بر افزایش استفاده از ظرفیت های مشترک بین دو کشور و مخصوصا دو استان، گفت: گلستان آمادگی افزایش تبادلات اقتصادی از طریق اتاق های بازرگانی را دارد.

وی تصریح کرد: استفاده از تمام ظرفیت های موجود به خصوص شرایط خوب گلستان در حوزه مرزی و ریلی موجب گسترش روابط می شود.

استاندار گلستان ضمن ابراز علاقه مندی نسبت به دیدار با استاندار بالکان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت شاعر فرهیخته، مختومقلی، برای ارتقاء ارتباطات فرهنگی و گردشگری موثر است.

هاشمی گفت: ایجاد یک بازارچه در منطقه آرامگاه مختوقلی می تواند موجب رونق حضور گردشگران در این منطقه شود.

وی همچنین از تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد و گفت: لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای این کمیسیون با ایجاد مناطق آزاد اینچه_ برون در استان گلستان، مهران در ایلام، اردبیل در استان اردبیل، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه- مریوان در استان کردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه موافقت کردند که این موضوع، فرصتی مناسب برای ارتقاء مبادلات تجاری و اقتصادی دوکشور محسوب می گردد.