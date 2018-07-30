به گزارش خبرنگار مهر، علی آرزومندی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از پیروزی تیمش مقابل اردن در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: نسبت به دیدار نخستمان اشتباهات کمتری داشتیم و امیدواریم در دو دیدار باقی مانده هم این روند را ادامه دهیم.
وی در خصوص دیدار فردای تیمش مقابل لبنان، گفت: فردا مهمترین بازی ما در این رقابتهاست زیرا لبنان سطح بالاتری نسبت به دیگر رقبای ما دارد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در خصوص حمایت تماشاگران گرگانی، تصریح کرد: سیاست فدراسیون بسکتبال برگزاری چنین رقابتهایی در شهرستانهای بسکتبال خیز مانند گرگان است و خوشبختانه تا کنون هواداران گرگانی حمایت فوق العادهای از تیم ملی انجام دادند.
آرزومندی در خصوص سیاست جدید وزارت ورزش و جوانان که اردوهای خارجی تیمهای ملی در راستای صرفه جویی در هزینهها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: بازیکنان ردههای پایه برای کسب تجربه نیاز به حضور در میادین بین المللی دارند و فکر نمیکنم اعزام به اردوهای خارج از کشور هزینه آنچنانی داشته باشد.
وی ادامه داد: دور برگشت مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا، آذر یا دی امسال با حضور همین پنج تیم برگزار میشود و ما برای کسب قهرمانی باید تدارک ویژهای ببینیم.
دیدار تیمهای ایران و اردن در روز نخست مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان با برتری ۹۰ بر ۲۵ ایران همراه بود.
لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیمهای ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.
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