محورهای رایزنی تلفنی «میخائیل بوگدانوف» و «نصر الحریری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس‌ جمهوری این کشور در امور خاورمیانه امروز دوشنبه با «نصر الحریری» رئیس هیأت مذاکره‌ کننده مخالفان دولت سوریه به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر این اساس، طرفین در این رایزنی تلفنی پیرامون راه‌ حل سیاسی بحران در سوریه مطابق با قطعنامه شورای امنیت و نیز مبارزه با گروه‌ های تروریستی و همچنین تلاش برای ایجاد شرایط بازگشت آوارگان به سوریه رایزنی کردند.

این در حالیست که هم اکنون دهمین دور از مذاکرات صلح سوریه در چهارچوب مذاکرات آستانه آغاز و تا فردا در سوچی روسیه ادامه خواهد داشت.