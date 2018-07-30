تشریح وضعیت کمانداران توسط سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، پارک میونگ‌ ووک سرمربی کره‌ای تیم ملی تیر وکمان با تاکید بر اینکه کمانداران به لحاظ روحی و روانی و اینکه باور داشته باشند می‌توانند عملکرد موثبتی داشته باشند در شرایط خوبی قرار دارند، در مورد وضعیت کلی آنها توضیح داد.

به گفته سرمربی تیم ملی تیر و کمان، کمانداران ایران برای کسب مدال در بازی های آسیایی شانس دارند اما رنگ آن مشخص نیست.

وی با اشاره به نتایج ملی‌پوشان در کاپ آسیایی چین تایپه و کاپ جهانی آلمان خاطرنشان کرد: کمانداران ریکرو به دلیل شرایط جوی و آب و هوایی در مرحله مقدماتی رکورد پایینی زدند اما در مراحل بعدی خوب تیر زدند. با انگیزه‌ای که از آنها دیدم می‌توانند در جاکارتا نتایج خوبی بگیرند.

این مربی کره‌ای در پاسخ به این سوال که به کدام ورزشکار امیدوار هستید، گفت: مهم این است در تیمی خوب هستند و امیدوارم نتیجه لازم را بگیریم. در انفرادی هم میلاد وزیری و صادق اشرفی خوب هستند. تیم مردان شرایط بسیار خوبی دارد به ویژه تیم میکس. ما در جاکارتا شانس کسب ۳ مدال داریم که امیدواریم هر ۳ را کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی تیر و کمان همچنین گفت: با توجه به ایمانی که کمانداران برای کسب مدال دارند امیدوارم بهترین نتیجه را بگیریم.