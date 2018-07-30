مسکوت ماندن یک ماهه لایحه افزایش کرایه تاکسی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه ظهر دوشنبه خود چند لایحه و طرح را بررسی و تصویب کردند.

اولین دستور کار این جلسه در زمینه تغییر نام سه ایستگاه قطار شهری بود که پس از تصویب کلیات، شورا وارد بررسی جزئیات آن شد.در بند اول این لایحه موضوع تغییر نام ایستگاه خط یک قطار شهری پارک ملت به نام ایستگاه پارک ملت- دانشگاه فردوسی مطرح شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در این رابطه اظهار کرد: دانشگاه های فردوسی، آزاد اسلامی و علوم پزشکی از دانشگاه های با سابقه مشهد هستند و به خاطر حمایت از این دانشگاه ها، نامگذاری این سه ایستگاه به صحن شورا پیشنهاد شد.

همچنین ودیعی در مقام موافق این تغییر نام نیز به ارائه سخنان خود پرداخت و گفت: در اکثر شهرها به خاطر بزرگداشت علم و فرهنگ، اسامی ایستگاه ها و مکان ها به نام دانشگاه ها صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه گاهی هزینه های زیادی برای احیای یک نام صورت می گیرد افزود: در مورد هزینه های این تغییر نام گفته می شود حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که به نظر من برخی از این هزینه ها قابل کاهش است و بعد هم امکان انجام دارند و این کار باعث پایین آمدن هزینه این تغییر نام می شود.

همچنین پیشنهادی توسط شهریاری دیگر عضو شورا مطرح شد که در این تغییر نام تنها به ذکر کلمه دانشگاه بسنده شود تا بر هر دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی صدق کند که این پیشنهاد به تایید اکثریت اعضا نرسید.

ایستگاه شاهد به نام دانشگاه آزاد

در ادامه دو بند دیگر این لایحه شامل تغییر نام ایستگاه سلامت واقع در خط ۲ قطار شهری به ایستگاه سلامت-علوم پزشکی و همچنین نامگذاری ایستگاه شاهد واقع در خط ۳ قطار شهری به ایستگاه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

در ادامه تبصره ای نیز در موضوع همکاری شهرداری با مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر،نسبت به ایجاد ساز و کار لازم برای نظر سنجی از مردم برای نامگذاری خیابان های اصلی شهر به بحث گذاشته شد که پس از آن با حذف مرکز پژوهش ها و همچنین کلمه اصلی از تبصره، با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

دستور کار بعدی جلسه علنی شورای شهر مشهد در رابطه با تعیین تکلیف شرکت تولید کود طلوع بارثاوا بود.

ودیعی، عضو شورا در این رابطه با اشاره به برخی از مصوبات سال های ۹۲ و ۹۳ شورای شهر، گفت: در آن مصوبات تکلیف برخی از شرکت هایی که شهرداری در آن ها سهام دارد را مشخص می کرد، یکی از این شرکت ها، شرکت برثاوا است که شهرداری باید از حقوق خودش در آن صرف نظر می کرد که اعضا پس از بررسی با این لایحه موافقت کردند.

مسکوت ماندن لایحه افزایش کرایه تاکسی

سومین دستور کار این جلسه درخصوص افزایش حداکثر ۱۰ درصدی کرایه تاکسی های درون شهری برای سال ۱۳۹۷ نسبت سال گذشته بود که چند تن از اعضا درخواست برگشت این لایحه به کمیسیون برای بررسی بیشتر را داشتند.

در این خصوص شهناز رمام گفت: افزایش نرخ ها و قیمت ها متناسب با تورم از وظایف شورا است و ذینفعان هر ساله این تقاضا را دارند و از آن طرف شهروندان این توقع را دارند که این موضوعات را دقیق تر بررسی شود، به همین دلیل ما امضا کنندگان برای بررسی بیشتر تقاضا مسکوت ماندن و برگشت به کمیسیون به مدت یک ماه را داریم.

پس از آن ودیعی در مخالفت با مدت زمان یک ماهه خواستار کاهش این مدت به دو هفته شد.

وحید برکچی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در ادامه با اشاره به اینکه همه بخش های از اول سال دستمزدهایشان افزوده شده است، افزود: لوازم و قطعات تاکسیرانان بیش از پیشنهادی که ما داده ایم گران شده است. با توجه به اینکه در مرداد ماه قرار داریم به تعویق انداختن این موضوع مناسب نیست.

پس از اتمام گفتگوها، برگشت کلیات این لایحه به کمیسیون برای بررسی بیشتر به رای گذاشته و با نظر اکثریت اعضا به تصویب رسید و به مدت حداکثر یک ماه به کمیسیون ارجاع داده شد.

در چهارمین دستور کار جلسه علنی شورای شهر مشهد مصوب شد به منظور تشویق شهروندانی که از ابزار های الکترونیکی برای شارژ کارت شهروندی خود استفاده می کنند به صورت آزمایشی تا ۶ ماه، برای تراکنش ها با مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و بالاتر، ۵ درصد اعتبار مازاد بر مبلغ پرداختی اعمال شود.