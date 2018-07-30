شماره تابستانی فصلنامه داستان و شعر «داستان شیراز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره چهارم فصلنامه تخصصی داستان و شعر «فصلنامه داستان شیراز» بخش داستان می خوانید: «بیست و نه آگوست اثر محمدهادی پورابراهیم،قطاری که خیلی وقت پیش بود که رفته بود اثر مصطفی سلیمی، عزرائیل اثر پروانه قهسارزاده مهابادی، راه راه اثر سوزان صدیق، اسحاق اثر فاضل نوروزی، سگ اثر جی . ام . کوئتزی، برگردان: شکیبا شریف پور.»

پیرنگ در روایت داستان هنگام سقوط عطر بزنید اثر مجتبا نیک‌سرشت، یادداشتی انتقادی بر رمان «مرده‌ای که حالش خوب است» اثر احمد آرام و مباحث نوین، پیرامون نگاه به شعر امروز از دیگر مطالب شماره ۴ این فصلنامه ادبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، «فصلنامه داستان شیراز» در ۲۰۷ صفحه به اهتمام مدرسه داستان نویسی حیرت در شیراز منشتر می شود.