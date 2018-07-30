نگرانی رئیس فدراسیون وزنه برداری از مصدومیت احتمالی ملی پوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سللطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک همراه با نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی امروز با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از اردوی تیم ملی وزنه برداری بازدید کردند.

در این بازدید علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری از حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکر و بر تلاش های صورت گرفته برای شفاف‌سازی در خصوص بودجه و فضای حاکم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه همبستگی بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قابل تقدیر است، گفت: من دوره قبل بازیهای آسیایی که دبیرکل کنفدراسیون آسیا بودم، شاهد بودم که وزارت ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک مدام برای حضور در مراسم اهدای مدال بحث داشتند.

وی با بیان اینکه سیاست‌ها مشخص است، خاطرنشان کرد: شرایط به گونه ای شده که همه فدراسیون‌ها می‌دانند بودجه‌شان چقدر است.

مرادی همچنین از کمیته ملی المپیک به خاطر تجلیلی که از سهراب مرادی داشت، تشکر کرد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با ابراز امیدواری از کسب بهترین نتیجه در بازی‌های آسیایی، تصریح کرد: شرایط کلی ملی پوشان خوب است. آنها در اوج آمادگی هستند. امیدوارم تمام برنامه‌ها اجرا شود.

مرادی با بیان اینکه حریفان وزنه برداری ایران از نظر منابع انسانی عقب هستند اما به لحاظ تجهیزات شرایط خوبی دارند، یادآور شد: این در حالی است که تجهیزات ایران فرسوده است بنابراین نگران هستم که مبادا وزنه برداران مصدرم شوند. لطفا به این مسئله رسیدگی شود. تجهیزات ما فاقد استاندارد است.