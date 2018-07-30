به گزارش خبرنگارمهر، سید مرتضی بختیاری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های در دست احداث سرخس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: احداث ٢ مدرسه ٦ کلاسه و مجتمع ورزشی از پروژه‌هایی است که در طی ٨ ماه گذشته با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای روبه رو بوده و در سال جاری افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در منطقه ویژه اقتصادی سرخس از عملیات اتصال جاده ترانزیت به نقطه صفر مرزی و پروژه مجاورت ریل عریض و نرمال که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، بازدید کردیم. این ٢ پروژه در منطقه ویژه اقتصادی سرخس منشا تحول‌ خواهد شد و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: باتوجه به مصوبات سفر آذرماه سال گذشته تولیت آستان قدس رضوی در راستای محرومیت زدایی از سرخس، پروژه‌های احداث مجتمع مسکونی ١١٧ واحدی امام رضا(ع) برای افراد محروم و بی بضاعت و مجتمع کارگاه‌های تولیدی که برای ٩٠ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده در دست انجام است.