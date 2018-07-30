به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر نصرتی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال جرایم رایانه ای در استان پنج درصد افزایش داشته است افزود: سوء استفاده های مالی، مزاحمت و تهدید و هتک حرمت و نشر اکاذیب بیشترین انگیزه های ارتکاب جرایم رایانه ای در استان است.

وی ادامه داد: وقوع جرایم رایانه ای در چهار ماه نخست امسال در استان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش دارد و ۹۳ در صد از مجرمان جرایم رایانه ای شناسایی و دستگیر شده اند.

سرهنگ نصرتی افزود: سوء استفاده های مالی با ۴۷ درصد، مزاحمت و تهدید با ۱۶ درصد و هتک حرمت و نشر اکاذیب با ۲۳ درصد بیشترین انگیزه های ارتکاب این جرایم در استان هستند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی با بیان اینکه ۶۱درصد از مجرمان جرایم رایانه ای بیش از ۲۶ سال سن دارند اظهارداشت: در این میان ۸۰ درصد از مرتکبان جرائم سایبری آذربایجان غربی مردان هستند.

وی اضافه کرد: پلیس فتا در حوزه‌های مأموریتی خود در بحث پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری فعالیت می‌کند و اولویت برنامه‌های ما بر مبنای پیش بینی و پیش گیری است یعنی پیش بینی تهدیدات و پیشگیری از آسیب دیدن کاربران هدف پلیس است.

رئیس پلیس فتا آذربایجان غربی گفت: بر اساس آمار امسال ۶۱ درصد از مرتکبین بالای ۲۶ سال، ۳۲ درصد ۱۹ تا ۲۵ سال و ۷ درصد از آنها کمتر از ۱۸ سال سن دارند.