به گزارش خبرنگار مهر، در روز سوم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بعدازظهر دوشنبه تیم‌های لبنان و سوریه در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۹۶ بر ۴۸ لبنان به پایان رسید.

لبنانی‌ها در این رقابت در هر چهار کوارتر به ترتیب با نتایج (۸ - ۳۱)، (۱۹ - ۳۲)، (۱۰ - ۲۱) و (۱۱ - ۱۲) پیروز شدند.

در این دیدار تیم لبنان با سرمربیگری جاد الحاج و ترکیب اولیه امین المعلوف، کارل کوزاه، رودی الحاج، یوسف خیاط و ملک العواد در میدان حاضر شد و تیم سوریه با سرمربیگری یاد عبدالله و ترکیب اولیه جاد کودسی، محمد فناس، احمد محمود، جعفر احمد و محمود خانتومانی به میدان آمد.

در جدول رده بندی در پایان روز سوم، لبنان با کسب سه پیروزی در صدر قرار دارد، ایران با دو پیروزی و یک بازی کمتر در مکان دوم جای گرفته است، سوریه با یک برد و یک باخت سوم است، اردن با سه باخت در رده چهارم ایستاده و عراق با دو باخت در قعر جدول قرار دارد.

درذ ادامه این رقابت‌ها بعدازظهر سه شنبه ساعت ۱۶ سوریه با عراق دیدار می‌کند و ساعت ۱۸ در حساس‌ترین دیدار ایران و لبنان رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.