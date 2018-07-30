به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروهی از سناتورهای آمریکائی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به دنبال راهی برای جلوگیری از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ناتو هستند.

سناتور «تیم کِین» عضو کمیته نیروهای مسلح و روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: درست همانند پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، پیش از اینکه این رئیس جمهوری و یا هر رئیس جمهوری بتواند از ناتو خارج شود، باید موافقت مجلس سنا را کسب نماید.

بر اساس لایحه ای که جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح نیز از پیشنهاد دهندگان آن است، موافقت دو سوم اعضای سنا برای خروج واشنگتن از ناتو لازم است.

این در حالیست که ترامپ پیشتر تهدید کرده بود در صورتیکه اعضای ناتو به تعهدات مالی خود عمل نکنند، ممکن است واشنگتن از این سازمان خارج شود.