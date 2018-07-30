به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «اولریکه دمر» (Ulrike Demmer) معاون سخنگوی دولت آلمان امروز دوشنبه در مصاحبه ای از علاقه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبر داد.

معاون سخنگوی دولت آلمان در این خصوص گفت: ما همیشه علاقه مند به مذاکره با ترکیه بوده ایم. آنکارا شریکی مهم و نزدیک برای ما در تمامی عرصه ها است.

این در حالیست که مجله بیلد آلمان گزارش داده بود که رئیس جمهوری ترکیه قرار است در ماه سپتامبر راهی برلین شود.

سفر رئیس جمهوری ترکیه به آلمان تنش هایی را در محافل سیاسی این کشور ایجاد کرده است. سیاستمداران احزاب دولت ائتلافی از سفر اردوغان به آلمان حمایت کرده، اما حزب سبز آلمان خواهان ممانعت از ورود رئیس جمهوری ترکیه به این کشور شده است.