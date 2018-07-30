کشف انبارهای غیرمجاز لوازم خانگی در تبریز

سرهنگ صابر عباس زاده رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این انبارها در حاشیه تبریز و بر اساس اطلاعات و اخبار و گزارش ‌های مردمی، شناسایی و پلمپ شد.

وی افزود: تعدادی از لوازم خانگی مکشوفه در این انبارهای غیرمجاز، خارجی است و ارزش مجموع کالاهای مکشوفه براساس برآورد اولیه، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مالکان انبارها و کالاها با اتهام احتکار و ظن به قاچاق با تشکیل پرونده قضایی، به مراجع مربوطه تحویل داده شدند.

سرهنگ عباس زاده با بیان اینکه پلیس آگاهی مصمم است با احتکار و قاچاق مبارزه کند، به مردم توصیه کرد: به محض مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به منظور مبارزه با احتکار و قاچاق، پلیس ۱۱۰ را در جریان قرار دهند.