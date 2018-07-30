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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۴

مقاله نویسنده شیرازی مقام برتر دانشگاه آرلنگیتون را کسب کرد

مقاله نویسنده شیرازی مقام برتر دانشگاه آرلنگیتون را کسب کرد

شیراز _ ایمان فولادفر نویسنده و روزنامه نگار شیرازی موفق به کسب عنوان و گواهی مقاله برتر دانشگاه آرلنگیتون انگلستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «ایمان فولادفر»، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد شیرازی موفق به کسب عنوان و گواهی مقاله برتر دانشگاه آرلنگیتون انگلستان شد.

در مقاله ارسالی این نویسنده که پیرامون بررسی روند تحولات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکره با کشورهای 1+5 می‌باشد، به تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از تخاصم و جنگ و ارایه الگو برای نیل به صلح و ثبات جهانی اشاره شده و نقش ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و برخی همتایان او در مسیر دستیابی به صلح مورد تمجید و ستایش قرار گرفته است.

این مقاله که به حرکت ایران در مسیر صلح پایدار جهانی تأکید دارد پس از انتخاب و کسب بالاترین نمره علمی آکادمیک در قالب یک طرح مشترک میان دانشگاهی به تأیید برخی نهادهای رسمی آمریکا نیز رسیده است.

کد مطلب 4361477

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