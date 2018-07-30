به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر دوشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: کمبود منابع آبی یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر است که تلاش ویژهای برای رفع مشکلات آب داریم.
وی از طراحی و تدوین و عملیاتی شدن طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت برای عبور از مشکلات بخش آب استان خبر داد و اضافه کرد: اکنون طرحهای کوتاه مدت در حال اجرا است که بخشی از مشکلات حل شده است.
استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم قطع انشعاب آب باغ ویلاها در تمام شهرها و روستاهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: چشمپوشی در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید تلاش ویژه در این راستا صورت گیرد.
تکمیل پروژههای نیمه تمام
وی با اشاره به اینکه امسال بر تکمیل پروژههای نیمه تمام استان بوشهر تاکید ویژهای داریم، ادامه داد: با تکمیل این پروژهها بخشی از انها در هفته دولت و بخشی نیز در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسند.
گراوند نرخ ۱۸ درصدی بیکاری در شهرستان تنگستان را شایسته ندانست و افزود: ظرفیتهای خیلی مهمی در این شهرستان وجود دارد که باید با تکیه بر این ظرفیتها برای توسعه اشتغال و رفع بیکاری تلاش شود.
وی خواستار ارائه راهکارهای لازم و شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای اشتغالزایی در تنگستان شد و تصریح کرد: شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر وظیفه و مسئولیت بزرگی در این زمینه دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص ۴۲۷ میلیارد ریال برای اجرای ۳۳۰ پروژه اجرایی در شهرستان تنگستان ادامه داد: قرار گرفتن شهرستان تنگستان در مسیر راهآهن بوشهر به شیراز شرایط خوبی را فراهم کرده است.
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