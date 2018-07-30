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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

بازدید سلطانی فر و صالحی امیری از اردوی تیر و کمان

بازدید سلطانی فر و صالحی امیری از اردوی تیر و کمان

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در محل اردوی تیم ملی تیروکمان از روند تمرینات این تیم برای بازیهای آسیایی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، بازدید مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی تیروکمان امروز دوشنبه و در محل اردوی این تیم واقع در سایت تیروکمان آزادی انجام شد.

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک که از چند هفته پیش بازدید از اردوی تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی را آغاز کرده اند، با حضور در محل تمرین کمانداران ضمن بازدید از تمرینات آنها در جریان آخرین وضعیتشان از طریق گزارش های ارائه شده توسط رئیس فدراسیون و کادر فنی، قرار گرفتند.

تیم ملی تیرو کمان با ۱۳ سهمیه در هر دو بخش ریکرو و کامپوند مردان و زنان در بازیهای آسیایی شرکت می کنند.

بازدید سلطانی فر و صالحی امیری از اردوی تیر و کمان

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در محل اردوی تیم ملی تیروکمان از روند تمرینات این تیم برای بازیهای آسیایی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، بازدید مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی تیروکمان امروز دوشنبه و در محل اردوی این تیم واقع در سایت تیروکمان آزادی انجام شد.

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک که از چند هفته پیش بازدید از اردوی تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی را آغاز کرده اند، با حضور در محل تمرین کمانداران ضمن بازدید از تمرینات آنها در جریان آخرین وضعیتشان از طریق گزارش های ارائه شده توسط رئیس فدراسیون و کادر فنی، قرار گرفتند.

تیم ملی تیرو کمان با ۱۳ سهمیه در هر دو بخش ریکرو و کامپوند مردان و زنان در بازیهای آسیایی شرکت می کنند.

کد مطلب 4361481
زینب حاجی حسینی

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