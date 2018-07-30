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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۵۰

حمله انتحاری در ننگرهار افغانستان ۴ کشته در پی داشت

حمله انتحاری در ننگرهار افغانستان ۴ کشته در پی داشت

در حمله انتحاری در ننگرهار افغانستان، ۴ نفر از جمله یک نامزد سرشناس انتخاباتی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله انتحاری در ولایت ننگرهار افغانستان، ۴ نفر از جمله یک نامزد سرشناس انتخاباتی کشته شدند.

حاجی حیات الله خان یکی از نامزدهای سرشناس انتخاباتی افغانستان و از افراد بانفوذ قومی در حمله انتحاری امروز در ننگرهار به همراه ۳  نفر دیگر کشته شدند.

بر این اساس، در این حمله انتحاری حیات الله خان که سوار بر خودروی شخصی‌اش بود به همراه راننده و دو محافظش مورد سوقصد قرار گرفت.

ولایت ننگرهار هم مرز با پاکستان است و عناصر داعش در اواخر سال ۲۰۱۴ در این منطقه فعالیت خود در افغانستان را آغاز کردند.

مسئولیت این حمله را تاکنون کسی برعهده نگرفته است.

کد مطلب 4361487

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