مجید مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری اظهار داشت: شهرستان خوی و مردم این شهرستان آماده میزبانی از چهارمین همایش بین‌المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا هستند که در این برنامه هم مهمانان داخلی از سراسر کشور و هم مهمانان خارجی اعم از سفیران و پژوهندگان حضور دارند و این‌یک رویداد فرهنگی بزرگ برای خوی به شمار می‌رود که این شهرستان می‌تواند نهایت استفاده از این رویداد را برده باشد.

وی افزود: شهرستان خوی یک شهر گردشگری بوده و امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین صنایع خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است، به‌گونه‌ای که صنعت گردشگری با صنایعی چون نفت و خودروسازی رقابت می‌کند و یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توسعه کشورها است که ما نیز باید چرخه این صنعت را در شهرستان خوی به حرکت دربیاوریم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر خوی بیان کرد: برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا در این شهرستان فرصتی را به وجود آورده که بتوانیم ظرفیت‌های گردشگری خوی را به همگان معرفی کنیم و با این کار زمینه سرمایه‌گذاری در این شهرستان را فراهم آوریم.

وی تصریح کرد: سعی می‌شود که برنامه‌های بوم گردی برای مهمانان تدارک دیده شود تا مهمانان با سایر اماکن تاریخی و فرهنگی نیز آشنا شوند و قطعاً توسعه صنعت گردشگری کشور نیز از همین صنعت گردشگری شهرها آغاز می‌شود بنابراین لازمه توسعه صنعت گردشگری، فرهنگ‌سازی و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

مقدم گفت: یکی‌ از ظرفیت‌های شهرستان خوی گردشگری سلامت است و در این زمینه با توجه به اینکه شهرستان خوی از زمان گذشته مرکز درمانی شمال استان و کشور ترکیه محسوب می‌شود بنابراین یکی از راه‌های جذب گردشگر توجه به گردشگری سلامت است.