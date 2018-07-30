چرایی نگرانی امارات، عربستان و ترامپ از روی کار آمدن عمران خان

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به پیروزی عمران خان در انتخابات پاکستان آورده است: مقامات سعودی به سبب باخت همپیمان خود نواز شریف در انتخابات پاکستان و پیروزی عمران خان که مخالف ایفای نقش کشورش در جنگ یمن و خواهان روابط قوی با ایران است، در نگرانی به سر می برند.

این رسانه نوشت: نواز شریف مشابه همپیمان دیگر سعودی ها یعنی نجیب عبدالرزاق نخست وزیر مالزی پشت میله های زندان به سر می برد. مهاتیر محمد پس از تصدی نخست وزیری نیروهای مالزی را از جنگ یمن خارج کرد و انتظار می رود که عمران خان نیز دست به اقدامی مشابه بزند و از ائتلاف اسلامی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که در ۲۰۱۵ ایجاد شد، خارج شود.

رای الیوم نوشت: اینکه عربستان و امارات و آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی از رسیدن عمران خان به حکومت نگرانند زیرا وی به طور کلی با سیاست های آمریکا در خاورمیانه مخالف و حامی آرمان فلسطین و در فعالیت های سیاسی ضد اسرائیلی زیادی شرکت کرده است.

این رسانه می نویسد: عمران خان به شدت با مواضع تحقیرآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضد کشورش واکنش نشان داده است. هنگامی که ترامپ گفت که آمریکا به پاکستان ۳۳ میلیارد دلار طی ۱۵ سال اخیر داده است و در مقابل جز دروغ و خدعه و در آغوش گرفتن گروههای تروریستی از پاکستان ندیده است؛ عمران خان پاسخ داد که تو(ترامپ) مرد احمق و نادانی هستی. وی آمریکا را متهم به کشاندن جامعه پاکستان به سوی افراط گرایی کرد.

رای الیوم نوشت: عمران خان که کابینه تشکیل خواهد داد و قبل از نیمه آگوست آتی سوگند یاد می کند سیاست پاکستان را تغییر خواهد داد. وی مایل به هند است و تمایل به همکاری با اشرف عبدالغنی رئیس جمهور افغانستان و برقراری صلح در افغانستان، برقراری روابط محکم با تهران و خروج از ائتلاف آمریکایی دارد.

این رسانه در پایان بیان کرد: عربستان و امارات حق دارند که نگران باشند و نیز ترامب؛ زیرا نخست وزیر جدید پاکستان بازیچه ای همانند قبلی ها نخواهد بود و چه بسا کشورش را به جایگاهش به عنوان یک کشور منطقه ای هسته ای بزرگ بازگرداند؛ نقشی که نخست وزیران قبلی فاسد که آخرین آن نواز شریف بود، ایفا نکردند.