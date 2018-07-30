خبر مرگ فتح الله گولن تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به فتح الله گولن در گفتگو با اسپوتنیک روسیه خبر مرگ او را تکذیب کرده و گفتهاند که او زنده است.
هفته گذشته برخی رسانههای ترکیه اعلام کردند که فتح الله گولن، حدود یک ماه پیش بدلیل ابتلا به سرطان فوت کرده و در قبری بی نام و نشان به خاک سپرده شده است.
فتح الله گولن که عنوان رهبری جریان گولن را یدک میکشد، از چند سال پیش به این سو در تبعیدی خود خواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر میبرد.
وی از منتقدان سرسخت دولت اردوغان به شمار میرود. در عین حال دولت ترکیه نام جنبش تحت رهبری گولن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و طرفداران وی را به تلاش برای تشکیل دولت موازی متهم کرده است.
دولت ترکیه همچنین گولن را متهم به رهبری و هدایت کودتای شکست خورده ژوئیه ۲۰۱۶ میکند و از آمریکا خواسته است تا او را برای پیگیری قضایی و محاکمه به آنکارا استرداد کند.
واشنگتن تا کنون به درخواست آنکارا برای استرداد گولن پاسخ مثبت نداده و مدعی شده که مدارک کافی در ارتباط با نقش گولن در کودتای شکست خورده ترکیه را در اختیار ندارد.
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