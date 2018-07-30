خبر مرگ فتح الله گولن تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به فتح الله گولن در گفتگو با اسپوتنیک روسیه خبر مرگ او را تکذیب کرده و گفته‌اند که او زنده است.

هفته گذشته برخی رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که فتح الله گولن، حدود یک ماه پیش بدلیل ابتلا به سرطان فوت کرده و در قبری بی نام و نشان به خاک سپرده شده است.

فتح الله گولن که عنوان رهبری جریان گولن را یدک می‎‌کشد، از چند سال پیش به این سو در تبعیدی خود خواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‎‌برد.

وی از منتقدان سرسخت دولت اردوغان به شمار می‌رود. در عین حال دولت ترکیه نام جنبش تحت رهبری گولن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و طرفداران وی را به تلاش برای تشکیل دولت موازی متهم کرده است.

دولت ترکیه همچنین گولن را متهم به رهبری و هدایت کودتای شکست خورده ژوئیه ۲۰۱۶ می‌کند و از آمریکا خواسته است تا او را برای پیگیری قضایی و محاکمه به آنکارا استرداد کند.

واشنگتن تا کنون به درخواست آنکارا برای استرداد گولن پاسخ مثبت نداده و مدعی شده که مدارک کافی در ارتباط با نقش گولن در کودتای شکست خورده ترکیه را در اختیار ندارد.