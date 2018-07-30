به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز از اردوی تیم ملی تیروکمان پیش از اعزام به بازیهای آسیایی بازدید کردند.

در جریان این بازدید سلطانی فر ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون تیرو کمان گفت: طی سالهای گذشته روند خوبی در تیرو کمان طی شده است که امیدوارم تا جاکارتا هم ادامه داشته و در بازیهای آسیایی شاهد موفقیت های کمانداران باشیم.

سلطانی فر باتاکید بر اینکه تیروکمان ریشه در هویت فرهنگی ایران دارد یادآور شد: باید به این رشته خیلی بیشتر اهمیت داده شود البته خوشبختانه بعد از فراز و نشیب هایی که تیروکمان داشت حالا شاهد بازگشت آرامش به آن هستیم.

وزیر ورزش یادآور شد: با توجه به حضور کشورهایی مانند کره جنوبی کسب مدال تیروکمان در بازیهای آسیایی سخت است اما ما به کسب سکو توسط کمانداران امیدواریم. آنها می توانند در جاکارتا خوش بدرخشند.