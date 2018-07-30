به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد با اشاره به این که سال گذشته با هدف حمایت از زعفران کاران استان های خراسان رضوی و جنوبی،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی اجرای سیاست حمایتی خرید توافقی زعفران را در دستور کار قرار داد،اظهار داشت: در قالب این طرح، مقدار قابل توجهی انواع زعفران رشته ای بریده شامل نگین و شبه نگین (یا سرگل)، رشته ای درجه یک شامل پوشال مرغوب و پوشال معمولی بر اساس استانداردهای برگرفته از استاندارد ملی ۱-۲۵۹ از کشاورزان خریداری شد.

وی گفت:با توجه به حاکمیت مطلق ایران در تولید زعفران (نزدیک به ۸۵ درصد تولید زعفران جهان)،نقش ارزآوری محصول زعفران و آثار آن بر کلیه فعالان ملی و بین المللی زعفران و همچنین جهت گیری صادراتی وزارت جهاد کشاورزی در طرح خرید توافقی زعفران، سازمان تعاون روستایی نسبت به عرضه صادرات محور محصول خریداری شده از طریق بازار بورس کالای ایران اقدام کرده است.

شیرزاد درباره اهداف عرضه زعفران در بورس، برنامه ها و چشم انداز آینده اینگونه حضور موثر در بازار محصولات کشاورزی،تصریح کرد:این طرح دارای اهداف ملی و بین المللی است که در دو چشم انداز کوتاه و بلند مدت طراحی شده است؛به عنوان مثال اهدافی همچون بازیابی جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی، اعتلای برند زعفران ایران، مرجعیت قیمت زعفران در ایران برای بازارهای بین المللی به جای تبعیت از قیمت دیگران، تناسب جایگاه تجاری با جایگاه تولید و صادرات زعفران ایران در دنیا، کاهش آثار رقابت مخرب تجار در بازارهای هدف صادراتی و ایجاد یک بازار بین المللی و معتبر زعفران در کشور با جایگاه و برد جهانی از اهداف و رویکردهای جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در زمینه چگونگی روند عرضه زعفران بر روی تابلوی بورس توسط سازمان تعاونی روستایی در آینده،پیش بینی کرد:برنامه عرضه زعفران قاعدتاً توأم با کشش بازار و در عین حال با هدف حفظ و ارتقای منافع کشاورزان ایرانی و حفظ منافع مصرف کنندگان نهایی خواهد بود. به نظر می رسد در صورت تحقق اهداف این برنامه، ما در سال های آینده شاهد خواهیم بود که یگانه مرجع تعیین قیمت زعفران در جهان، کشور جمهوری اسلامی ایران و بورس بین المللی آن خواهد بود و در عین حال شاهد یک شفافیت کم نظیر در قیمت و کیفیت زعفران کشور عزیزمان در دنیا خواهیم بود که شهرت و اعتمادسازی حاصل از آن برای ما بزرگترین سرمایه خواهد بود. وی ادامه داد:چشم انداز ما همین شهرت و اعتماد بازار جهانی نسبت به برند زعفران ایران و قیمت و کیفیت اعلامی در بورس بین المللی آن است و انشاالله به گونه ای عمل خواهیم کرد که از این پس، صادرات زعفران فقط با گواهی بورس امکان پذیر باشد.

شیرزاد درباره این که محصول خریداری شده با چه قیمتی عرضه می شود؟،خاطرنشان ساخت:در وهله نخست، محصول بر اساس بهای تمام شده با حاشیه سود پایین عرضه می شود تا اعتماد تجار و بازارهای جهانی جلب شود. به این ترتیب، قیمت عرضه هر گرم زعفران پوشال معمولی ۴۸هزار و ۵۶۶ ریال، پوشال مرغوب ۵۳،۹۵۴ ریال، رشته ای بریده ممتاز (شبه نگین) ۵۷ هزارو ۱۸۷ ریال و رشته ای بریده ممتاز (نگین) ۶۰هزار و ۴۱۹ ریال می باشد که قیمت مناسبی برای بازارهای صادراتی تلقی می شود.

وی افزود:حجم عرضه ها به گونه ای تنظیم می شود که تعادل نسبی در بازار حاکم باشد و با شیوه عرضه مناسب، نوسانات بازار این محصول با ارزش کنترل می شود تا خریداران خارجی بتوانند روی قیمت های ایران برنامه ریزی کرده و به فعالیت اقتصادی با ایران بپردازند.

شیرزاد یادآور شد:در آینده با ایجاد و تجهیز بستر مناسب جهت حفظ و نگهداری، موجبات تعادل (قیمت و بازار) این محصول را فراهم می کنیم تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان در خرید به موقع هنگام پیک برداشت، منافع مصرف کنندگان را نیز مد نظر قرار داده و از طریق صادرات آن در جهت تقویت تراز تجاری قدم موثری برداریم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص نحوه خرید زعفران توسط تجار داخلی و بین المللی،تصریح کرد:در بازار ایجاد شده نگاه بر فعالیت تجار داخلی است و همه فعالان و علاقه مندان صنعت زعفران می توانند نسبت به خرید زعفران از تابلوی بورس به دو صورت نقدی و اعتباری اقدام نمایند؛ بویژه افرادی که سابقه فعالیت در بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را دارند.

وی ادامه داد:واقعیت این است که ظرفیت تجار صادرکننده زعفران،برای کشور یک سرمایه بوده و ترجیح می دهیم این عزیزان کماکان در بازار حضور داشته باشند و از ظرفیت های تجاری آنان جهت ارتقای سهم ایران در بازارهای جهانی زعفران استفاده شایسته به عمل آید. ضمنا" قیمت گذاری و تسویه در این معاملات به صورت ریالی خواهد بود.

شیرزاد اضافه کرد:در هر صورت اولویت با استفاده از ظرفیت صادرکنندگان داخلی است لیکن در صورتی که صادرکنندگان داخلی از ظرفیت ایجاد شده استفاده بهینه ننمایند،بدیهی است که فروش و تسویه ارزی در رینگ صادراتی نیز انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره برنامه نهایی و بلند مدت این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی برای محصول زعفران در دو قالب خرید توافقی و عرضه صادراتی،اظهار کرد:علاوه بر حضور در این دو عرصه که به ویژه برای حفظ و افزایش منافع کشاورزان و همچنین مصرف کنندگان تدوین شده، یکی از اقداماتی که لازمه تشکیل و راه اندازی بورس بین المللی زعفران در ایران است، تشکیل بازار آتی زعفران در بورس کالا بوده که الحمدلله با همکاری شرکت بورس انجام شده و به گونه ای غیر منتظره مورد توجه و اقبال فعالان صنعت زعفران قرار گرفته است.

شیرزاد افزود:در این بازار تمام خریداران اعم از خارجی و داخلی می توانند با یکدیگر معامله کنند و به آن اطمینان داشته باشند؛ به عنوان مثال یک کشاورز زمان برداشت و میزان تولید محصول زعفران خود را پیش بینی می کند و زعفران خود را از زمان کاشت برای تحویل در یک موعد خاص در بازار آتی بفروش می رساند و بخشی از وجه آن را به مثابه پیش پرداخت از همین آلان دریافت می کند تا نیاز سرمایه در گردش خود را مرتفع نماید. خریدار نیز زعفران مورد نیاز آتی خود را با کیفیت اعلام شده و با قیمت مشخص از آلان خریداری می کند و اطمینان خاطر دارد که در موعد مذکور زعفران مورد نیاز خود را تحویل خواهد گرفت و این قیمت مبنای برنامه ریزی تولید کننده و مصرف کننده خواهد شد.

وی یادآور شد: این اقدام به هدف مهم تشکیل بورس بین المللی زعفران کمک شایانی می نماید و به تحقق چشم انداز مرجعیت قیمت زعفران ایران در عرصه بین المللی کمک فراوان می کند.

شیرزاد گفت:به نظر می رسد با شکل گیری بازار صادراتی زعفران و جلب توجه تجار بین المللی به بازار جدید که در بزرگترین کشور تولیدکننده زعفران جهان ایجاد می شود، قیمت بازار آتی زعفران جذابیت و مرجعیت مناسبی در بازارهای جهانی پیدا خواهد کرد و سایت ها و مجلات و ژورنال های معتبر محصولات کشاورزی نسبت به انتشار و پیگیری آن اقدام خواهند نمود؛ در این راستا مذاکراتی با فائو نیز در دست برنامه است که اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد:از آنجا که فعلا به اشتباه قیمت زعفران در داخل کشور متاثر از قیمت های بیرونی است و گردانندگان خارجی با رصد قیمت ارزهای کشور خود در داخل ایران قیمت خرید زعفران را به گونه ای تنظیم می کنند که اثرات افزایش قیمت ارز نصیب آنان گردد،بر این اساس ما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بورس برآنیم که مرجعیت قیمت زعفران در ایران برای بازارهای بین المللی به جای تبعیت از قیمت خارجی ها حادث شود و قیمت تعیین شده برای زعفران معرف ارزش ذاتی والا و جایگاه تجاری آن باشد و تعیین قیمت در سال های آتی بدون دخالت دولت و یا با کمترین حمایت، توسط تجار و کشاورزان زحمت کش ایرانی انجام شود.