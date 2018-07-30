کسری ۶۰ درصدی سرویس های بهداشتی زنانه در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معلم معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۴ گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و با توجه به نیاز سنجی های انجام شده در خصوص سرویس های بهداشتی، توسعه و بازسازی سرویس های بهداشتی سطح منطقه در اولویت برنامه ها قرار گرفته و تا به امروز ۸۴۰ چشمه سرویس بهداشتی در ۱۸۰ نقطه در منطقه احداث شده است.

وی در ادامه گفت: تامین دسترسی به سرویس‌های بهداشتی پاکیزه، کارآمد و مجهز در سطح منطقه انتظار به‌جای شهروندان از مدیریت شهری است که به همین خاطر، شکل تازه‌ای از سرویس های بهداشتی عمومی طراحی و نصب شد.

معلم افزود: سرانه سرویس های بهداشتی برای آقایان در استاندارد مورد نیاز برای هر ۱۱۰۰ نفر مرد یک چشمه است و با توجه به جمعیت آقایان در منطقه تعداد سرویس های بهداشتی مورد نیاز ۴۱۵ چشمه است؛ حال آنکه در سطح منطقه برای آقایان ۴۲۰ چشمه سرویس بهداشتی موجود بوده و حتی ۴ چشمه از حد استاندارد نیز بیشتر است.

وی با اشاره به سرانه سرویس های بهداشتی بانوان و کودکان گفت: سرانه استاندارد مورد نیاز برای بانوان و کودکان برای هر ۵۵۰ نفر یک چشمه بوده و تعداد مورد نیاز در منطقه ۹۳۹ چشمه است. درحالی که متاسفانه این سرویس های بهداشتی برای بانوان در منطقه ۴ تنها ۴۲۰ چشمه بوده و ۵۱۹ چشمه که در حدود ۶۰ درصد نیاز منطقه است، کسری دارد.

معلم در پایان با اشاره به کمبود منابع آبی در سطح منطقه درخصوص آبیاری فضای سبز شهری گفت: امروزه در منطقه ۴ منابع محدود آبرسانی برای فضاهای سبز شهری تبدیل به یک معضل شده است. در این خصوص در صدد آنیم با اتصال مخازن شرق منطقه به مخازن غربی و رینگ کردن تمامی مخازن موجود و ایجاد شبکه متصل و هوشمند این معضل را مدیریت کنی