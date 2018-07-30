آذربایجان غربی ۷۲ محله حاشیه نشین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان اظهارداشت: این ۷۲ محله شامل سه هزار هکتار از مساحت استان است که جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر در این مناطق ساکن هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۳۰ محله با هزار هکتار و جمعیت بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در ارومیه ساکن هستند ادامه داد: نبود اشتغال پایدار، الحاق روستاها به شهرها و مهاجرت روستاییان از مهمترین دلایل حاشیه نشینی در استان به شمار می رود.

رادفر با بیان اینکه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و مناطق ویژه اجتماعی در استان یک ضرورت انکارناپذیر است افزود: عدم ساماندهی این مناطق، می تواند تبعات و آسیب های مختلف اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.

وی خدمات شهری شامل مسیرگشایی، خیابان کشی، آسفالت معابر، خدمات بهداشتی و درمانی، امکانات آموزشی، ورزشی و تفریحی و خدمات انتظامی و امنیتی را جزو نیازهای اولویت دار و پایه مناطق حاشیه نشین در استان عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه توجه به بحث های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری در این بخش آسیب پذیر شده ایم، مشکلات اقتصادی عامل اصلی ناهنجاری های اجتماعی است که مشکلات زیادی را بوجود آورده است.

محمد مهدی شهریاری با بیان اینکه یکی از اهداف پرداخت وام اشتغال پایدار روستایی ساکن کردن روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها است افزود: آذربایجان غربی با پرداخت ۹۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد.