به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدرو اطلاعیه‌ای در پی انتشار اخبار منتشره پیرامون بازداشت شهرام جزایری حین خروج غیر قانونی از مرز های کشور طی روز های اخیر توسط ماموران گمرک تاکید کرد: این امر حاصل یک کار جمعی و هوشمندانه بوده و با کمک و همیاری همه عوامل و همکاران این سازمان محقق شده است.

این گزارش با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در نوروز ۱۳۹۶ و ابراز رضایت ایشان از اقدامات انجام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق و لزوم تجهیز این سازمان به دستگاه ههای پیشرفته برای مبارزه بهتر با این پدیده، یادآور می شود: به تاسی از فرمایشات رهبری و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن افزایش تلاش برای ایفای مطلوب تر وظایف محوله، یکی از اولویت های خود را تجهیز گمرکات کشور به دستگاههای ایکس ری قرار داد.



بنابراین گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون ماموران گمرک موفق به کشف ۱۱۱ مورد قاچاق انسان با رصد اطلاعات و به کمک دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکس ری شدند؛ این رقم در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶، بالغ بر ۵۵۰ مورد بوده است.



این گزارش یکی از مهم ترین کارکردهای دستگاه‌های ایکس‌ری را کمک به کشفیات بیشتر قاچاق انسان در مبادی مرزی کشور معرفی کرده و می افزاید: طی هفته جاری، فردی با مدارک شناسایی به نام حبیب‌الله احمدی و تبعه افغانستان توسط دستگاه ایکس‌ری و با هوشیاری ماموران گمرکی، در داخل یک دستگاه تریلی خروجی حامل بار ترانزیتی عدس و ماش به مقصد ترکمنستان از مبدا گمرک لطف آباد شناسایی و دستگیر شد که پس از تحقیقات تکمیلی از این فرد، وی با نام و مشخصات اصلی، شهرام جزایری توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به مقامات انتظامی استان تحویل داده‌ شد.

کشف ۹۰ درصد قاچاق انسان در گمرک بازرگان

این گزارش با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از کشفیات قاچاق انسان در گمرک بازرگان صورت گرفته است، می افزاید: در چهار ماهه نخست امسال، بیشتر افراد شناسایی شده در گمرکات کشور از اتباع کشورهای خارجی و غالبا از اتباع همسایگان شرق ایران بوده اند.

این گزارش تصریح دارد، با الکترونیکی شدن گمرک جمهوری اسلامی ایران و تجهیز این سازمان به دستگاه های کنترلی پیشرفته ایکس ری، کشفیات قاچاق انسان رشد قابل توجهی داشته و ریسک خروج غیر قانونی از مرزهای کشور افزایش یافته است.

گزارش مذکور با اعلام اینکه تعداد ایکس ری های کامیونی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۹۲ بیش از سه برابر شده است، تعداد دستگاه های ایکس ری کامیونی فعال در حال حاضر در گمرکات را ۱۶ مورد عنوان کرده و یادآور می شود: اولین ایکس ری کامیونی تولید داخل در تفاهم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع توسط متخصصان داخلی ساخته و هفته گذشته در گمرک بازرگان افتتاح شد.



همچنین، گفتنی است، در سالجاری، سه دستگاه ایکس ری کامیونی پیشرفته نیز در گمرکات سرخس ، دوغارون و بازرگان مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

این گزارش یادآور می شود: گمرکات مهم و حساس کشور تا پایان سالجاری به ایکس ری های کامیونی مجهز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۰ درصد واردات و ترانزیت، با دستگاه های کنترلی ایکس ری انجام شود.



شایان ذکر است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع قاچاق در دنیا کسب کند.