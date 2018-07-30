اجرای ۲۳۶ طرح‌ گازرسانی روستایی در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اختصاص سه هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار، ۲۳۶ طرح گاز رسانی روستایی در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست.

سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: این طرح‌ ها شامل گازرسانی روستایی و توسعه خطوط انتقال و شبکه ‌های شهری است.

وی با تاکید بر اینکه با بهره برداری از این طرح ها برخورداری جمعیت استان از گاز لوله کشی به ۹۷ درصد افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۳ درصد جمعیت روستایی آذربایجان شرقی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ارتقای خدمات رسانی در این حوزه اظهار داشت: در سال گذشته شاخص های اجرایی اعم از اشتراک پذیری و تأمین گاز بخش های صنعتی شرکت فراتر از تعهدات گازرسانی بود و با وجود محدودیت بودجه ها از طریق مدیریت مطلوب منابع، شاهد ارتقای قابل توجه شاخص های گازرسانی و سایر حوزه های خدمات رسانی بودیم.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۵۸ هزار و ۷۰۰ مشترک شهری و روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته که این رقم ۳۱ درصد بالاتر از تعهد شرکت در حوزه اشتراک پذیری است.

رهنمای توحیدی افزود: این رقم اشتراک پذیری با اجرای شبکه گازرسانی به طول هزار و ۶۷ کیلومتر و نصب ۱۸ هزار و ۴۰۰ انشعاب تحقق یافت.