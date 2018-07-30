به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرده که این کشور ممکن است از پروژه استقرار سامانه‌های موشکی زمین به هوا که از سوی آمریکایی‌ها دنبال می‌شود، عقب نشینی کند.

پیشتر گفته شده بود سامانه موشک‌های پاتریوت زمین به هوا از سوی پنتاگون با هدف مقابله با حملات موشکی احتمال کره شمالی در مناطق شمالی و غربی ژاپن مستقر خواهد شد، اما حال موضع‌گیری وزات دفاع ژاپن از احتمال عقب نشینی توکیو از این تصمیم واشنگتن خبر می‌دهد.

براساس بیانیه‌ای که تلویزیون دولتی ژاپن موسوم به ان.اچ.کی منتشر ساخته، وزارت دفاع این کشور به این نتیجه رسیده است که اوضاع در شبه جزیره کره پس از اجلاس اخیر میان رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور به مانند گذشته دیگر نگران کننده نیست و احتمال کمتری برای شلیک موشک‌های بالستیک از سوی کره شمالی وجود دارد. در این بیانیه همچنین گفته شده که توکیو عقب نشینی برخی نیروهای نظامی از مناطق شمالی و غربی را نیز بررسی خواهد کرد.

در عین حال ژاپن گفته است که همچنان دستور العمل‌های لازم و ضروری را برای مقابله با هرگونه اقدام غیرمنتظره کره شمالی دنبال و امکان دسترسی سریع و فوری به سامانه موشکی پاتریوت را در صورت تشدید اوضاع در شبه جزیره کره حفظ خواهد کرد.

در شهریور ماه سال گذشته و پس از شلیک موشک بالستیک کره شمالی به سمت اقیانوس آرام، آمریکا اعلام کرده بود که موشک‌های پاتریوت جدید را در شمال ژاپن مستقر خواهد کرد.