اشتغال جوانان شهرستان جم در صنایع پارس جنوبی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری جم با بیان اینکه اعضای ستاد هفته دولت مشخص شدند اظهار داشت: ادارات تا ۲۰ مرداد کارمندان نمونه خود را معرفی کنند تا از کارمندان نمونه تقدیر به عمل آید.
رئیس شورای اداری جم تاکید کرد: مبلغ ۹ میلیارد تومان تسهیلات به بخش اشتغال زایی اختصاص دادیم که قریب به ۲.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است که از این طریق ۲۰۳ نفر اشتغال تحقق مییابد.
وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال با پیگیریهای خوبی که در حوزه اشتغال فرمانداری داشتیم تعداد ۶۱ نفر افراد جویای کار جمی در شرکت های مستقر در عسلویه و کنگان مشغول به کار شده اند افزود: از این تعداد ۱۳ نفر استخدام رسمی و تعداد ۴۸ نفر نیز استخدام غیر رسمی شده اند. امسال نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی اشتغال داشتهایم.
فرماندار جم تصریح کرد: اعتبارات عمرانی قریب به ۳۵ میلیارد تومان در قالب ۲۲۰ پروژه است و بعضی از این پروژه نیز مطالبات پیمانکاران سال های بوده که از این اعتبار پرداخت کردیم.
حسینی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: اولویت ما آب شهرستان بوده است که بخش زیادی از اعتبارات به این بخش اختصاص داده ایم. تا پایان سال ۹۷ بیش از ۹۰ میلیارد پروژه در شهرستان جم به بهره برداری می رسد یا کلنگ زنی خواهد شد.
افتتاح ۲۱ پروژه در هفته دولت
وی افزود: در هفته دولت نیز ۲۱ پروژه به بهره برداری خواهد رسید که اعتبار این پروژهها بیش از ۴۲ میلیارد تومان است.
فرماندار جم با بیان اینکه ۷۰ درصد اعتبارات ملی است گفت: با تلاشهای استاندار و نماینده، پروژه بزرگ جاده جم - فیروزآباد و جاده جم - پالایشگاه - ریز فاز اول در هفته دولت به بهره برداری می رسد و فاز دوم نیز در هفته دولت کلنگ زنی خواهد.
وی با بیان اینکه برقراری پروازهای فرودگاه توحید از مطالبات جدی مردم است گفت: موضوع در دستور کار است و مکاتباتی در این زمینه نیز داشته ایم.
حسینی گفت: با پیگیریهای خوبی که از طریق منطقه ویژه و استانداری انجام دادیم، پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان تیم فوتبال پارس جم در هفته اخیر انجام شد که جا دارد از تلاشهای منطقه ویژه و استانداری تشکر کنم.
فرماندار شهرستان جم در پایان بیان داشت: برای اجرای طرحهای آبرسانی به این شهرستان ۸۸ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که ۵۳ میلیارد ریال آن در آبرسانی شهری هزینه میشود. شهرستان جم با مشکلات جدی در حوزه آب آشامیدنی مواجه است و به همین سبب بخش عمدهای از اعتبارات امسال به حوزه آب و توسعه زیرساختهای این حوزه اختصاص دارد.
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