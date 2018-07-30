به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمین جلسه شورای شهر کرمانشاه امروز دوشنبه با موضوع انتخاب شهردار این کلانشهر و البته با اصرار بر روی موافقت با تک‌گزینه بیرون آمده از دل خود شورای شهر با حضور تمامی اعضا به صورت علنی برگزار شد که البته همان اول تک‌گزینه پست شهردار از رییس شورا خواست که جلسه غیرعلنی شود!

البته این موضوع با انتقاد خبرنگاران حاضر در جلسه روبرو شد و رییس شورای شهر اعلام کرد که مشکلی نیست جلسه به صورت علنی ادامه پیدا می‌کند چون چیزی پنهان از مردم نداریم و در ادامه از غلامرضا امیری خواست کاندید بودن یا نبودن خود برای این پست را صریح و شفاف اعلام کند.

برنامه 5 ساله امیری برای شهرداری کرمانشاه

در حالی که اعضای شورا در حال صحبت‌ها اولیه در مورد تعیین تکلیف درخواست امیری برای پست شهردار بودند و از وی می‌خواستند که بالاخره مشخص کند می‌خواهد کاندید شود یا انصراف می‌دهد، یک جزوه بین اعضا پخش شد که رییس شورا این جزوه را برنامه 5 ساله امیری برای شهرداری کلانشهر کرمانشاه اعلام کرد و ارائه این برنامه عملا به معنای اعلام کاندیداتوری وی برای این سمت بود.

تا قبل از جلسه اعضای شورای شهر بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام می‌کردند که بر سر انتخاب امیری اجماع دارند و در صورت کاندید شدن با وی موافقت می‌کنند، اما انگار خبری از اجماع نبود!

موسوی‌اجاق: باید فرصت بیشتری برای انتخاب شهردار به شورا بدهیم /امیری بیشتر تامل کند

ابتدا سیدحجت‌الله موسوی اجاق عضو شورای شهر چراغ بحث را روشن کرد و وی هم از عدم رضایت قلبی‌اش برای شهردار شدن امیری گفت و خواستار عدم تغییر در ترکیب فعلی شورای شهر شد چون با رفتن امیری به شهرداری خودبه‌خود این ترکیب فعلی دستخوش تغییر می‌شود و از امیری خواست تا در این زمینه بیشتر تامل کند.

وی خواستار استفاده از تجربه امیری در شورای شهر شد و گفت: امیری بایدبه شورا و خودش فرصت بدهد، فردی که روی کار می‌آید باید با حمایت و اکثریت آرا انتخاب شود، سرپرست شهرداری هم کارش را با حمایت اعضا به نحو احسنت انجام می‌دهد و نیازی به عجله نیست.

آزادی: قبل از اینکه شهردار قبلی استعفا دهد دوستان شورا برای شهردار شدن امیری امضا کردند!

رسول آزادی رییس شورای شهر کرمانشاه که انگار انتظار مخالفت موسوی‌اجاق با شهردار شدن امیری را نداشت با شنیدن این صحبت‌ها از یک نامه صحبت کرد که به قول یکی از اعضا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود.

آزادی گفت: برای موافقت اصراری ندارم و تابع خرد جمعی هستم، اما قبل از استعفای آرش رضایی (شهردار سابق) دوستان برای امیری امضا کردند که در صورت کاندید شدن وی برای کرسی شهردار با وی موافقت می‌کنند!

مرادی: باید دست شورا برای تعیین گزینه‌های شهردار باز باشد

ابراهیم مرادی سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز در ادامه با بیان اینکه باید دست شورای شهر برای تعیین گزینه‌های سمت شهردار باز باشد، گفت: امضاهای مذکور در یک جمع دوستانه و از روی احترام بود.

وی افزود: امیری از افرادی است که آنقدر سابقه دارد که پای تمام صحبت‌هایش را امضا می‌کنیم، امیری را در مقام پرشسگر قبول دارم چون ستون شورای شهر است و در مقام پاسخگو که باشد نمی‌خواهیم مثابلش بایستیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه از امیری خواست که در مقام پرسشگر بماند و از تنش‌ها جلوگیری کند چون یک وزنه برای شورای شهر است.

رضایی: هیچکسی غیر از امیری مناسب جایگاه شهردار نیست!

مازیار رضایی دیگر عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه هم در توجیه امضای اعضای شورا برای موافقت با امیری قبل از رفتن شهردار گفت: این روال رایزنی قبل از استعفای شهردار معمول بوده و ما هم از دو تا سه ماه قبل از رفتن شهردار به دنبال کاندید بعد از شهردار بودیم!

وی بیان داشت: اکثریت شورا توافق ضمنی و کتبی داشتیم که امیری شهردار بشود و در آن زمان اعتماد داشتیم امیری بهترین گزینه است و هیچ کاراکتری غیر از امیری مناسب این جایگاه نیست!

تا رضایی با بیان اینکه هیچگاه در انتخاب شهردار یک گزینه نداشته‌ایم و معمولا هفت تا هشت نفر کاندید بودند، افزود: در فصل عمرانی و بدترین شرایط اقتصادی هستیم و باید زودتر تکلیف مشخص شود.

احسانی: انتخاب شهردار جدید قبل از رفتن شهردار فعلی نوبر است

سیداحسان احسانی در مورد صحبت‌های اعضا برای انتخاب سریعتر شهردار گفت: سرپرست گاهی اوقات بهتر از شهردار عمل کرده است و سرپرست فعلی هم با حمایت تام و تمام اعضای شورای شهر کارها را انجام می‌دهد، حقوق تیرماه در شرف پرداخت است، روزمزدهایی که سه ماه یکبار حقوق می‌گرفتند به یک ماه رسیده و امور به صورت روان در حال انجام است.

وی انتخاب شهردار جدید قبل از استعفای شهردار قبلی (رضایی) را اتفاق تازه‌ای دانست و گفت: اولین بار است می‌بینم یک نفر را به زور شهردار می‌کنند، حاضر نیستم هیچیک از اعضا از بدنه شورا خارج شود.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بیان داشت: اینکه برخی می‌گویند بهتر از امیری برای پست شهردار وجود ندارد حرف درستی نیست، مطمئنا افراد دیگری هستند که برای کرسی شهردار مناسب هستند.

وی با تاکید بر اینکه نباید عجله‌ای برای انتخاب شهردار داشته باشیم با یادآوری فرصت سه ماهه برای این موضوع گفت: قانون‌گذار چیزی می‌داند که زمان انتخاب کرده است، امیری تازه امروز برنامه‌اش را تحویل داده و باید بررسی شود.

حیدری: با این تعهدی که ایجاد شده و در آینده نزدیک امیری قرار است به عنوان شهردار ایفای نقش کند

طیب حیدری هم در ادامه جلسه با بیان اینکه با این تعهدی که ایجاد شده و در آینده نزدیک امیری قرار است به عنوان شهردار ایفای نقش کند از وی خواست تا تمایل خود را برای این امر نشان دهد تا در غیر این صورت به دنبال گزینه‌های دیگر باشیم.

وی اولویت را با افراد بومی و از بدنه شهردار با انصراف امیری عنوان کرد و بیان داشت: در صورتی که این امکان نباشد هم از گزینه‌های غیربومی و موفق استفاده خواهیم کرد.

در ادامه آزادی بار دیگر برای خاتمه بحث و شروع صحبت‌های امیری نکاتی را یادآور شد و گفت: چهار نفر موافق رضایی شهردارمستعفی و هفت نفر موافق بودند که قبل از رفتن رضایی با آنها صحبت کردیم که بعد از رفتن شهردار چه کسی بیاید که همدلی شورا از بین نرود و تنش ایجاد نشود ، امیری خودش تمایل داشت و کسی به وی اجباری نکرد.

وی افزود: با هیچکس لابی‌گری ندارم، امیری خودش پیشنهاد داد که اگر رضایی برود و اعضا با من موافق باشند کاندید می‌شوم.

در نهایت نوبت امیری رسید و با صحبت‌هایش نتوانست مخالفان را با خود همراه کند و در نهایت قرار شد بعد از این جلسه و در جلسه غیرعلنی در این مورد با هم رایزنی کنند!