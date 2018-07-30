همکاری موسسات خصوصی با وزارت بهداشت برای ساخت بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با صدا و سیمای مرکز زنجان، با بیان اینکه تفاهمنامه هایی با موسسات مالی بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان و تکمیل طرح های بهداشتی نیمه کاره منعقد شده است، گفت: وزارت بهداشت تمایل دارد مشارکت کمتری در ساخت و تجهیز طرح های بهداشتی داشته باشد و بیشتر بر روی ارایه خدمات بهداشتی تکیه کند.

وی با اعلام اینکه ساخت بیمارستان های با تعداد تخت بالا با همت سرمایه گذاران و حمایت سازمان برنامه و بودجه انجام پذیر است، افزود: بیمارستان اسلام آباد غرب که در زلزله بخشی از آن آسیب دیده بود باید نوسازی شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه یک بیمارستان دیگر اسلام آباد غرب هم که زمین آن توسط خیرین اهداء شده است و در حال سرمایه گذاری است، گفت: زمین طرح بیمارستان جدید تحویل شده است و در کمتر از دو هفته دیگر کار ساخت آن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلینیک‌ ویژه تخصصی «دانش» خرم‌دره به‌عنوان اولین برنامه سفر دو روزه هاشمی به استان زنجان افتتاح شد.

کلینیک‌ ویژه تخصصی «دانش» به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در قالب طرح تحول نظام سلامت در شهرستان خرم‌دره با هدف کاهش پرداختی مستقیم مردم، استانداردسازی زمان و کیفیت خدمات ویزیت بیماران سرپایی و افزایش سرعت دسترسی عموم مردم به خدمات تخصصی ایجاد شد.

این کلینیک‌ ویژه در دو طبقه به مساحت ۸۰۰ مترمربع فضای فیزیکی و با بیش از ۱۵ مطب پزشکی و پروسیجرهای تخصصی شامل قلب و عروق، گوارش، جراحی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، زنان و زایمان و نازایی، گوش و حلق و بینی و بخش‌های پاراکلینیکی شامل داروخانه ارائه خدمات خواهد کرد.