حرفی برای گفتن نداشتیم/ شانس کمی برای صعود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، یاد عبدالله بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از شکست تیمش مقابل لبنان در روز سوم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: واقعا بازی ضعیفی انجام دادیم و در نیمه اول حرفی برای گفتن نداشتیم.

وی افزود: با وجود اینکه دستورات لازم را به بازیکنانم داده بودم دلیل این بازی ضعیف را نمی‌دانم و فکر نمی‌کردم با این اختلاف نتیجه را واگذار کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان سوریه با بیان اینکه لبنان بسیار حرفه‌ای بازی کرد، گفت: به هدف‌مان در این بازی نرسیدیم و با این شکست شانس حضورمان در جمع دو تیم برتر بسیار کم شد.

عبدالله تصریح کرد: با شرایطی که در جدول پیش آمده، لبنان و ایران شانس‌های اصلی صعود به مسابقات قهرمانی آسیا هستند و ما سعی می‌کنیم جزو سه تیم برتر باشیم.

دیدار تیم‌های لبنان و سوریه در روز سوم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان با برتری ۹۶ بر ۴۸ لبنان همراه بود.

لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.