به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ارز ترکیه بیش از یک درصد در برابر دلار سقوط کرد و به نرخ ۴.۹۰۸۴ لیر در برابر یک دلار رسید. درحالیکه تقابل بین متحدان ناتو، ممکن است ضربه دیگری به اقتصاد شکننده ترکیه وارد کند، بر خلاف روند فعلی تقویت ارزهای بازارهای درحال ظهور، لیر ترکیه سقوط کرد.
از سوی دیگر دادههای تورم که قرار است روز جمعه منتشر شود، ممکن است نشان دهد که تورم برای چهارمین ماه متوالی در ماه جولای هم بالا رفته است و به نگرانیهای موجود در مورد اینکه توانایی بانک مرکزی برای کنترل اوضاع کافی نیست، بیافزاید.
هابرتورک روز یکشنبه گزارش داد که رییسجمهور اردوغان میگوید کشورش در برابر تهدیدات ترامپ برای وضع تحریمهای سنگین، در صورت آزاد نکردن کشیش آمریکایی دستگیر شده در ترکیه، سر خم نخواهد کرد.
چند ساعت پس از این، معاون رییسجمهور آمریکا، مایک پنس، در توییتر خود تکرار کرد: آمریکا آماده میشود تحریمهایی را بر علیه ترکیه وضع کند تا زمانی که کشیش آمریکایی آزاد شود.
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