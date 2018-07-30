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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰:۰۶

تحت فشار تهدید آمریکا به تحریم؛

لیر ترکیه سقوط کرد

لیر ترکیه سقوط کرد

با افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از تهدید آمریکا به تحریم ترکیه، پیش از اعلام داده‌های مهم تورم که قرار است در ادامه این هفته منتشر شود، لیر ترکیه سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ارز ترکیه بیش از یک درصد در برابر دلار سقوط کرد و به نرخ ۴.۹۰۸۴ لیر در برابر یک دلار رسید. درحالی‌که تقابل بین متحدان ناتو، ممکن است ضربه دیگری به اقتصاد شکننده ترکیه وارد کند، بر خلاف روند فعلی تقویت ارزهای بازارهای درحال ظهور، لیر ترکیه سقوط کرد.

از سوی دیگر داده‌های تورم که قرار است روز جمعه منتشر شود، ممکن است نشان دهد که تورم برای چهارمین ماه متوالی در ماه جولای هم بالا رفته است و به نگرانی‌های موجود در مورد این‌که توانایی بانک مرکزی برای کنترل اوضاع کافی نیست، بی‌افزاید.

هابرتورک روز یکشنبه گزارش داد که رییس‌جمهور اردوغان می‌گوید کشورش در برابر تهدیدات ترامپ برای وضع تحریم‌های سنگین، در صورت آزاد نکردن کشیش آمریکایی دستگیر شده در ترکیه، سر خم نخواهد کرد.

چند ساعت پس از این، معاون رییس‌جمهور آمریکا، مایک پنس، در توییتر خود تکرار کرد: آمریکا آماده می‌شود تحریم‌هایی را بر علیه ترکیه وضع کند تا زمانی که کشیش آمریکایی آزاد شود.

کد مطلب 4361529

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    نظرات

    • حسین IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      1 0
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      واقعا خبر زدین؟ یک درصد رو میگین سقوط؟ اون وقت 300 درصد خودمون چیه دقیقا؟
      • امیر GB ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
        1 0
        ریال ما وقتی ارزشش از نصفم کمتر میشه بهش میگن نوسان قیمت ارز! ولی برای مثال ۲ درصد ارزش لیر کمتر میشه بهش میگن سقوط!
    • TR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      0 0
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      آخ آخ عجب سقوطي كه شدش ٢٤٠٠ تومان
    • babak CA ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      1 0
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      ارزش ریال خودمون سیصد درصد سقوط کرده! شما برای سقوط یکی دو درصدی لیر ترکیه تیتر میزنی؟

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