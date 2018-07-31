۸۰ دستگاه کلینیک دندان پزشکی سیار در اختیار محرومان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تاج فرد دوشنبه شب در حاشیه اردوهای جهادی بسیج سازندگی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: ستاد فعالیت های جهادی وزارت بهداشت در حوزه سلامت از یک سال گذشته فعال شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت ماه ۵۷ دانشگاه ستاد فعالیت های جهادی را تشکیل داده اند، افزود: همچنین طی سال گذشته قریب به ۴۵۰ اردو در حوزه سلامت برگزار شده است.

تاج فرد با اشاره به اهداف برگزاری این اردوها بیان کرد: ارتقاء سلامت، آموزش، تغییر باورهای غلط و ایجاد باورهای درست از مهم ترین اهداف این اردوها است.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه پیشگیری و آموزش بیشتر ورود کنیم، اظهار کرد: باید مردم باورهای نادرست خود را اصلاح کنند تا سلامتی نیز ارتقاء یابد.

دبیر ستاد گروه های جهادی وزارت بهداشت و درمان با اشاره به خدمات انجام شده توسط این گروه ها بیان کرد: گروه های جهادی در تمامی رشته ها اعم از تخصصی و غیر تخصصی ورود می کنند.

وی محرومیت و کم برخورداری را یکی از شاخصه های مورد نظر برای اعزام این گروه ها دانست و گفت: در حوزه سلامت دهان و دندان، توسعه کلینیک های سیار دندان پزشکی در دستور کار قرار دارد.

تاج فرد بیان کرد: طی مرداد ماه سال گذشته ۸۰ دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تحویل داده شده که مشغول ارائه خدمت در مناطق محروم هستند.

دبیر ستاد گروه های جهادی وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه این تعداد به دو برابر افزایش خواهد یافت، افزود: تاکنون دو عدد از این کلینیک ها در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قرار گرفته که توسعه خواهد یافت.