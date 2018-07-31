به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز دوشنبه، هجوم سرمایه‌گذاران به فروش گسترده سهام تکنولوژی، هر سه شاخص مهم وال‌استریت را پایین کشید. شاخص نزدک، تنها چند روز پس از رکوردزنی، برای سومین جلسه معاملاتی پیاپی، بیش از ۱ درصد سقوط کرد که در ۳ سال اخیر بی‌سابقه است.

شاخص تکنولوژی پیش از فصل پرنوسان انتخابات میان‌دوره‌ای، درحالی که سرمایه‌گذاران به بخش‌های دیگر روی آوردند، بیش از ۱.۸ درصد سقوط کرد.

سهام فیس‌بوک و نت‌فلیکس به ترتیب ۲.۲ درصد و ۵.۷ درصد سقوط کرد و باعث شد گروه سهام فانگ (فیس‌بوک، آمازون، اپل، نت‌فلیکس و گوگل) پایین کشیده شود.

اما سقوط سنگین سهام تکنولوژی باعث شد هر سه شاخص مهم وال‌استریت وارد منطقه منفی شوند.

بازارهای سهام همچنان تحت اضطراب ناشی از تعرفه‌های تجاری قرار دارند. از سوی دیگر انتخابات میان‌مدت در ماه نوامبر، سرنوشت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را رقم خواهد زد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۴۳.۲۳ واحد یا ۰.۵۷ درصد افت کرد و به ۲۵۳۰۶.۷۳ واحد رسید. اس‌اندپی۵۰۰ هم ۱۶.۲۲ واحد یا ۰.۵۸ درصد پایین آمد. کامپوزیت نزدک ۱۰۷.۴۲ یا ۱.۳۹ درصد سقوط کرد و به ۷۶۳۰.۰۰ واحد رسید.

از ۱۱ زیرشاخص اصلی اس‌اندپی، ۷ مورد در منطقه منفی به کار خود پایان دادند.

تحت تاثیر احتمالی تعرفه‌های تجاری، غول پیشتاز صنعت، کاترپیلار، که به تازگی نتایج عملکرد فراتر از حد انتظاری برای ربع دوم خود منتشر کرده بود و چشم‌انداز سود امسال خود را بالا برده بود، با سقوط سنگین ۲.۲ درصدی روبرو شد.