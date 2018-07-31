به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز دوشنبه، درحالی که دوباره تمرکز تاجران نفت بر اختلالات در تولید و افت احتمالی صادرات ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، قیمت طلای سیاه بالا رفت و نفت آمریکا بیش از ۲ درصد جهش کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه اکتبر که بیشتر قراردادهای موجود بازار را تشکیل می‌دهد، ۷۹ سنت جهش کرد و به ۷۵.۵۵ دلار رسید. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر که روز سه‌شنبه آخرین روز فروش چنین قراردادهایی است، ۶۸ سنت یا ۰.۹ درصد بالاتر و در ۷۴.۹۷ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۴۴ دلار یا ۲.۱ درصد جهش کرد و در ۷۰.۱۳ دلار بسته شد.

تاجران می‌گوید این جهش قیمت دابلیوتی‌آی، به علت نگرانی تاجران از افت شدید میزان ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته و احتمال برطرف نشدن اختلال در تولید تشکیلات سین‌کرود کانادا، بوده است.

میزان ذخایر در مرکز نفتی کوشینگ که از سین‌کرود کانادا تامین می‌شد، ۲۳.۷ میلیون بشکه افت کرده است.

جان کیلداف، یکی از شرکای شرکت اگین کپیتال در نیویورک، می‌گوید: ما در آمریکا هر روز با عرضه کمتر و کمتری روبرو می‌شویم، به ویژه در کوشینگ. این دلیل اوج گرفتن قیمت دابلیوتی‌آی است.

در دو هفته گذشته، قیمت‌های نفت از مقادیر پایین خود بازگشتند؛ این درحالی صورت می‌گیرد که تحریم‌های قریب‌الوقوع بر علیه ایران، همین حالا هم صادرات نفت این کشور را کاهش داده است.

از شرکای اتحادیه نفتی پی‌وی‌ام، تاماس وارگا، در یادداشتی می‌نویسد: بهترین سناریو این است که آمریکا در زمانی که به انتخابات میان‌مدت این کشور باقی مانده است، معافیت‌های معناداری از تحریم‌ها ارائه کند و ایران بتواند تنها با افت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات خود مواجه شود.