ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در این استان، اظهار داشت: کشت محصلات کشاورزی آب بر در این استان از جمله برنج، چغندر، سیب زمینی و... کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بارش ها در این استان بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است ومنابع آب کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خشکسالی و کاهش بارش ها تاثیر منفی در بخش کشاورزی این استان داشته است، بیان کرد: در حال حاضر بیشترین تاثیر منفی کم آبی و خشکسالی در بخش باغات این استان گزارش شده است.

باغات گردوی چهارمحال و بختیاری دچار تنش های کم آبی شده اند

وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از باغات گردو این استان در پی کاهش بارش و کمبود منابع آب در حال خشک شده هستند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حدود ۲۰ درصد باغات گردوی این استان دچار تنش های کم آبی قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر آبدهی چشمه ها، قنات ها و چاه های آب کشاورزی در این استان کاهش بسیار شدیدی داشته است.