بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از زیرساخت های هسته ای عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، هیأت بازرسان سازمان انرژی اتمی که برای بازرسی زیرساخت های هسته ای عربستان به این کشور سفر کرده بودند مأموریت خود را به پایان رساندند.

خبرگزاری عربستان گزارش داده است که این هیأت به ریاست «دوهی هان» معاون دبیرکل آژانس از ۱۵ تا ۲۴ ماه جاری میلادی (جولای) به عربستان سفر کرده بودند و «هالد بن صالح السلطان» رئیس سازمان انرژی اتمی و انرژی تجدید پذیر عربستان از آنها استقبال کرده بود.

بر اساس این خبر این هیأت زیرساخت های هسته ای عربستان در شهرک اتمی «ملک عبدالله» را مورد بازرسی قرار داده اند. خبرگزاری عربستان اعلام کرده که در جریان این بازرسی ها هیأت آژانس اقدامات عربستان به منظور وارد کردن انرژی هسته ای صلح آمیز به این کشور را مورد بررسی قرار داده اند.

بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، ریاض تصمیم دارد به قدرتی هسته ای در منطقه تبدیل شود و به گفته مسئولان سعودی این تصمیم به منظور کاهش وابستگی عربستان به نفت صورت می گیرد.

ادعای تلاش عربستان برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای در حالی صورت می گیرد که پرونده مبهم این کشور درباره دستیابی به بمب های اتمی ساخت پاکستان در دهه ۹۰ میلادی و خرید موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای از چین بر کسی پوشیده نیست.