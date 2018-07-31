عطایی: از تمام ظرفیت خود در AVC CUP استفاده خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان برای ششمین بار عنوان قهرمانی در آسیا را به دست آورد و علاوه بر آن نیز جواز حضور در رقابت‌های جهانی را نیز کسب کرده است.

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا جوانان و کسب سهمیه جهانی گفت: مسابقات قهرمانی آسیا بسیار سخت بود چرا که رقابت‌های قهرمانی آسیا جوانان با مسابقات قهرمانی اروپا از نظر فرمت برگزاری و حتی گزینش در مسابقات جهانی متفاوت است.

عطایی در ادامه افزود: این دوره از رقابت‌ها با فرمت جدید برگزار شد که برای سایر تیم ها نامانوس و با اعتراض کتبی همراه شد که احتمالا برای دوره‌های آینده روند برگزاری مسابقات تغییر خواهد کرد. نکته دیگر این است که در رقابت‌های قهرمانی آسیا دو تیم قهرمان و نایب قهرمان به رقابت‌های جهانی صعود خواهند کرد در حالی که در رقابت‌های قهرمانی اروپا، تیم اول فقط قهرمان اروپا است و برای کسب جوازِ مسابقات جهانی باید در تورنمنت‌های مختلف شرکت کنند.

سرمربی تیم والیبال جوانان در ادامه گفت: در آسیا اهمیت مسابقات جهانی بسیار بیش تر است و به همین دلیل تیم هایی مانند کره و ژاپن با نفرات اصلی خود در جاکارتا حاضر نخواهند شد و تیم اصلی را برای شرکت در مسابقات جهانی مهیا می کنند اما در بخش رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا چون از این بخش جواز حضور در مسابقات جهانی کسب می‌شود تمام توان و قدرت خود را برای این مسابقات می گذارند که ما نیز از این قائده مستثنی نبودیم و با تمام قدرت خود حاضر شدیم.

وی در ادامه گفت: جا دارد از فدراسیون‌ والیبال به دلیل تمام حمایت‌هایش تشکر می‌کنم. به عنوان مربی هر خواسته‌ای از ریاست فدراسیون برای تیم داشتم مهیا شد و نتیجه آن نیز کسب سهمیه جهانی و عنوان قهرمانی در آسیا شد.

تیم جوانان رقابت‌های AVC CUP را نیز در پیش دارد و عطایی در این باره گفت: برای حضور در AVC CUP سه بازیکن را در اختیار نداریم که بجای آنها جایگزین کردیم. این نکته را نیز فراموش نکنیم که رقابت‌ها در سطح بزرگسالان برگزار می‌شود و ما با تیم جوانان شرکت می‌کنیم. بیش تر برای آماده شدن در رقابت‌های آینده و رویارویی تیم جوانان با تیم‌های پرقدرت و محک زدن بازیکنان در این مسابقات شرکت می‌کنیم.

او ادامه داد: هدف ما همیشه این است که تمام تلاش خود را به کار گیریم و بهترین بازی را به نمایش بگذاریم. گاهی این تلاش منجر به پیروزی می شود و گاهی شکست. نمی توان پیش بینی از نتایج داشت اما تمام سعی خود را خواهیم کرد و از تمام ظرفیت و توانایی خود استفاده می کنیم.

عطایی که فصل جدید لیگ برتر را با تیم شهرداری ارومیه استارت خواهد زد درباره رقابت‌های لیگ برتر گفت: نخست باید تمام تیم‌های شرکت کننده در لیگ مشخص شوند بعد اظهار نظر کرد. تیم‌هایی مانند ارومیه، ورامین و کاله شاکله خود را حفظ کردند و این ۳ تیم جلوتر از سایر تیم ها در حرکت هستند و هنوز خبری از تیم‌هایی مانند پیکان، خاتم اردکان و گنبد نیست و پس از ورود این تیم ها به رقابت‌ها می توان درباره لیگ نظر داد.

بهروز عطایی در پایان گفتگو بیان کرد: از فدراسیون والیبال برای حمایت‌، مدیریت و همکاری با تیم جوانان تشکر می‌کنم و نتیجه آن نیز قهرمانی در آسیا و صعود به رقابت‌های جهانی شد.