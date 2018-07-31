انجام ۹۵ کیلومتر شانه سازی در طول محورهای شهرستان البرز

هاشم ابراهیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طی تیر ماه سال جاری اقدامات لازم برای عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی شهرستان البرز صورت گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان البرز در خصوص اقدامات صورت گرفته عنوان کرد: احداث قنو زنی ۲۳ کیلومتر، تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی ۱۵ کیلومتر، ریزش برداری ۸۵ متر مکعب، علف زنی شانه راهها ۷۸ کیلومتر، تعمیر تابلوهای فرسوده ۷۸ عدد، تهیه و نصب علائم اخطاری قوس مسیر نما و خطر نما ۷۵ عدد، خاکریزی دهانه پل ها ۱۵ عدد و برداشت ترانشه برای اصلاح دید قوسها ۱۵ مورد از جمله عملیات صورت گرفته توسط راهداران این اداره است.

ابراهیم آبادی بیان کرد: انسداد دسترسی های غیرمجاز ۱۴ مورد، آسفالت مصرفی جهت لکه گیری ۱۲ تن، شستشوی علائم و تابلوها ۱۲۰۰ عدد، پاکسازی حاشیه نیوجرسی ها و گاردریلها ۲۱۰۰۰ متر، جاروزنی سطح راه ۲ کیلومتر، رفع آب شستگی شانه راه ۴۵۰ متر مکعب و مخلوط ریزی ۶۵۰۰ متر مکعب از دیگر اقدامات صورت گرفته در طی عملیات راهداری محوری شهرستان البرز است.

وی در خصوص دیگر عملیات راهداری محوری در تیرماه ۹۷ افزود: تنقیه پاکسازی پل وآبرو ۱۲ عدد، جمع آوری بقایای حیوانات از سطح جاده ۶۵ مورد، شناسایی تجاوز به حریم راه ۳۵ مورد، نصب چشم گربه ای ۱۸۵ عدد، منظرآرایی حاشیه راهها ۱۳۵ متر مکعب، خط کشی۷۰۰۰ متر و جمع آوری خاکهای اضافی، زباله و ضایعات ۶۸۰ مترمکعب از جمله اقدامات صورت گرفته در محورهای مواصلاتی این شهرستان است.

ابراهیم آبادی گفت: تسطیح و پاکسازی و رگلاژ شانه راهها ۳۶۵ متر مربع، خاکبرداری به منظور تعریض و افزایش دید و همچنین خاکریزی ۱۲۰۰۰ متر مکعب، خاکبرداری به منظور تعریض و افزایش دید و همچنین خاکریزی جهت جلوگیری از سقوط وسایل نقیله ۴۸۰۰ متر مکعب و رفع تجاوز به حریم راه ۸ مورد از دیگر اقدامات این شهرستان است.