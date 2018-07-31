۸ پروژه بزرگ سرمایه گذاری مشهد فعالیت خود را از سر گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ودیعی صبح سه شنبه در گفتگو با رادیو مشهد اظهارکرد: توسعه سرمایهگذاری یک راهبرد اساسی برای برونرفت جامعه از معضلات و مشکلات بوده و در این میان مدیریت شهری در حوزه تسهیل شرایط نقش کوچکی داشته و بخش های دیگر همچون مسائل اقتصادی کلان جامعه و ارتباط با دنیای خارج نقش مهم تری در این حوزه دارند.
وی افزود: برای رونق سرمایه گذاری در شهر باید به موضوعاتی از جمله کوتاه کردن زمان انتظار سرمایهگذاران و فرآیندهای سرمایهگذاری توجه کرد و در این راستا ۲۷ پروژه بزرگ سرمایهگذاری شهر که سال ها متوقف بود در کمیسیون اقتصادی شورا بررسی شده و تا به امروز حدود ۷ الی ۸ پروژه فعالیت خود را از سرگرفتهاند.
عضو شورای شهر مشهد در ادامه خاطرنشان کرد:بدهی های شهرداریها تنها مربوط به عدم تحقق منابع مالی نیست و بخشی از آن نیز ناشی از ناکارآمدی و سهل انگاری در تدوین برنامههاست.
ودیعی گفت:منابع و مصارف مدیریت شهری براساس بودجه سالانه و برنامه های درازمدت تعریف شده است و زمانی که منابع مورد نیاز و تعریف شده محقق نشود، بدهکاری در پی خواهد داشت.
وی افزود: برخی هزینه های شهری اجتنابناپذیر هستند که نمیتوانیم از آنها کم کنیم و از سوی دیگر منابع آن نیز تامین نمیشود؛ برخی از این بدهیها مشمول بهره های بانکی نیز میگردد که از این رو، هر روزه به این میزان بدهی افزایش مییابد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه بیان کرد: موضوع شهروندمحوری جزو برنامه های شورای پنجم است و در راستای تحقق این مهم لایحه شوراهای اجتماعی محلات در کمیسیون های شورا مطرح است و مقرر شده ساختار کنونی آن با تغییرات و بازآفرینی هایی همراه شود.
ودیعی تاکید کرد: شهروندان اختیار دارند در حوزه مسائل مدیریت شهری محله خود ابراز نظر کرده و آن را به شهرداری انتقال دهند. در همین راستا ۵ درصد بودجه عمرانی مناطق به تصمیمات شورای اجتماعی محلات اختصاص یافته است.
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