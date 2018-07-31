۸ پروژه بزرگ سرمایه گذاری مشهد فعالیت خود را از سر گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ودیعی صبح سه شنبه در گفتگو با رادیو مشهد اظهارکرد: توسعه سرمایه‌گذاری یک راهبرد اساسی برای برون‌رفت جامعه از معضلات و مشکلات بوده و در این میان مدیریت شهری در حوزه تسهیل شرایط نقش کوچکی داشته و بخش های دیگر همچون مسائل اقتصادی کلان جامعه و ارتباط با دنیای خارج نقش مهم تری در این حوزه دارند.

وی افزود: برای رونق سرمایه گذاری در شهر باید به موضوعاتی از جمله کوتاه کردن زمان انتظار سرمایه‌گذاران و فرآیندهای سرمایه‌گذاری توجه کرد و در این راستا ۲۷ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری شهر که سال ها متوقف بود در کمیسیون اقتصادی شورا بررسی شده و تا به امروز حدود ۷ الی ۸ پروژه فعالیت خود را از سرگرفته‌اند.

عضو شورای شهر مشهد در ادامه خاطرنشان کرد:بدهی های شهرداری‌ها تنها مربوط به عدم تحقق منابع مالی نیست و بخشی از آن نیز ناشی از ناکارآمدی و سهل انگاری در تدوین برنامه‌هاست.

ودیعی گفت:منابع و مصارف مدیریت شهری براساس بودجه سالانه و برنامه های درازمدت تعریف شده است و زمانی که منابع مورد نیاز و تعریف شده محقق نشود، بدهکاری در پی خواهد داشت.

وی افزود: برخی هزینه های شهری اجتناب‌ناپذیر هستند که نمی‌توانیم از آنها کم کنیم و از سوی دیگر منابع آن نیز تامین نمی‌شود؛ برخی از این بدهی‎ها مشمول بهره های بانکی نیز می‌گردد که از این رو، هر روزه به این میزان بدهی افزایش می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه بیان کرد: موضوع شهروندمحوری جزو برنامه های شورای پنجم است و در راستای تحقق این مهم لایحه شوراهای اجتماعی محلات در کمیسیون های شورا مطرح است و مقرر شده ساختار کنونی آن با تغییرات و بازآفرینی هایی همراه شود.

ودیعی تاکید کرد: شهروندان اختیار دارند در حوزه مسائل مدیریت شهری محله خود ابراز نظر کرده و آن را به شهرداری انتقال دهند. در همین راستا ۵ درصد بودجه عمرانی مناطق به تصمیمات شورای اجتماعی محلات اختصاص یافته است.